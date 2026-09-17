London (www.anleihencheck.de) - Wie allgemein erwartet, hat die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, so Andrzej Skiba, Head of U.S. Fixed Income bei RBC BlueBay Asset Management.Die Zinsprognosen der Fed-Mitglieder, die sogenannten "Dot Plots", würden auf eine weitere Erhöhung in diesem Jahr hindeuten. Der Markt habe dies bereits vor der Veröffentlichung eingepreist. Für 2027 würden die Dot Plots dagegen signalisieren, dass die Fed die Zinsen unverändert lassen werde. Die Anleger seien bisher von zwei Zinserhöhungen ausgegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de