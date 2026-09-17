Hannover (www.anleihencheck.de) - Ein wenig Furcht war in den Märkten schon zu spüren, als es am gestrigen Abend in Richtung der Leitzinsentscheidung der Federal Reserve ging, so die NORD LB.Die Ungewissheit über die weitere Strategie der FED sei groß gewesen, wobei die Prognose zwischen einer Leitzinsanhebung und einem Belassen auf dem bisherigen Niveau vor den jüngsten CPI-Zahlen beinahe einem Münzwurf gleichgekommen sei. Die Inflationsdaten vom vergangenen Freitag hätten dann jedoch schnell für Klarheit gesorgt. Das FOMC sei sich daraufhin bei seiner Entscheidung einig gewesen und habe den Leitzins nachdrücklich und einstimmig um 25 Basispunkte angehoben. Damit bewege sich die Fed Funds Target Rate nun in einem Band zwischen 3,75% und 4,00%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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