Berlin / Düsseldorf (ots) -- ALEXA erreicht im Shoppingcenter Performance Report des Jahres 2026 Platz 3 in Deutschland- In Berlin bleibt das ALEXA zum fünften Mal unangefochten auf Platz 1Das von Sonae Sierra gemanagte Einkaufszentrum ALEXA in Berlin belegt im aktuellen Ranking des soeben erschienenen Shoppingcenter Performance Report 2026 den dritten Platz unter 400 bewerteten Einkaufszentren in Deutschland. Gleichzeitig führt es erneut die Rangliste in Berlin an und erreicht dort zum fünften Mal Platz eins. Das ALEXA, im Besitz von Union Investment, zählt seit Jahren zu den besten Einkaufszentren des Landes. Es erreichte im vergangenen Ranking aus dem Jahr 2025 Platz sieben in Deutschland und behauptet sich regelmäßig unter den Top 10 Einkaufszentren.Der jährlich durch das Wiesbadener Beratungsunternehmen Ecostra erstellte Shoppingcenter Performance Report basiert auf Bewertungen zur Zufriedenheit von Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern der Einkaufszentren. Vertriebs- und Expansionsleiter geben im Rahmen einer Mieterbefragung unter anderem Auskunft darüber, wie zufrieden sie mit den im Shop erwirtschafteten Umsätzen sind. Medienpartner des Shoppingcenter Performance Report sind die "Immobilien Zeitung" und die "Textilwirtschaft"."Das ALEXA schreibt seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 eine Erfolgsgeschichte, die nicht endet. Wir sind stolz auf diese Spitzenplatzierung und danken allen, die seit fast zwei Jahrzehnten daran arbeiten, das ALEXA zu einem der erfolgreichsten Center Deutschlands und Berlins zu machen," sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA in Berlin."Dass wir dank des ALEXA deutschlandweit auf dem Siegertreppchen stehen, zeigt, wie sehr unsere exzellenten Dienstleistungen und unser professionelles Management geschätzt werden. Wir schaffen Werte für Mieter, Kunden und Investoren, und das wird honoriert. Ich bin stolz auf das gesamte Team", sagt Christine Hager, Mitglied der Geschäftsführung von Sonae Sierra in Deutschland und Director des Property Management.Seit seiner Eröffnung im September 2007 hat sich das ALEXA am Alexanderplatz mit über 170 Geschäften, inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Mietfläche von mehr als 56.000 Quadratmetern zu einem Publikumsmagneten im Herzen Berlins entwickelt. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte.Über Sonae SierraSonae Sierra ist ein weltweit tätiges und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 8 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu erstklassigen Investoren und bietet maßgeschneiderte Investitionsvehikel, entwickelt und modernisiert nachhaltige, gemischt genutzte städtische Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit) und bietet eine vollständige und integrierte Plattform für Immobiliendienstleistungen. Zudem verwaltet Sierra ein Portfolio widerstandsfähiger Vermögenswerte, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com.Pressekontakt:Birgit C. NeumannB.C Neumann PR, Business+Communication GmbHTel.: +49 (0) 211 230 95 901E-Mail: alexa@neumann-pr.deOriginal-Content von: ALEXA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69850/6354000