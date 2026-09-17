NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der starke Anstieg der Vorlaufzeit bis zur Lieferung bereits verfügbarer neuer iPhone-Modelle dämpfe die Nachfragesorgen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach der Auswertung aktueller Daten. Vor allem auf das aktuelle iPhone Pro müssten die Kunden länger warten als vor einem Jahr./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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