Mit dem Start des Altersvorsorgedepots steht die private Altersvorsorge in Deutschland vor einem Umbruch. Eine von der BCA initiierte Brancheninitiative sieht dadurch keinen geringeren Beratungsbedarf, sondern höheren - und hat ein Whitepaper zur Bedeutung von qualifizierter, unabhängiger Beratung vorgelegt. Zum Jahreswechsel startet die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge und löst damit die Riester-Rente ab: ein grundlegender Umbruch in der Landschaft der deutschen Altersvorsorge, darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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