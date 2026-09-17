Rheinmetall-Aktie als Highflyer seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist vorbei. Klar Konsolidierung ist gesund, notwendig. Aber bereits seit Monaten kämpft die Aktie um eine klare Richtung. Analysten sind uninteressant, so suggeriert die aktuelle Kursnetwicklung, konkrete Zahlen sind irrelevant. Ein Haar in der Suppe entwicklet sich zu einem ganzen Haarbüschel. die Produktpalette der Düsseldorfer sei von Gestern, es fehlten die "modernen" Komponenten, wie KI-gesteuerte Kampfsysteme, Drohnen oder oder… Die Aktie sei total überbewertet. Investitionen seien zu hoch, die Fähigkeit die grossen auftargsbestände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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