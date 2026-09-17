Frankfurt (ots) -"ARD New Music" - unter diesem Namen bündeln die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova ab sofort ihre Aktivitäten in der musikalischen Nachwuchsförderung. Ziel ist es, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler deutschlandweit noch gezielter zu unterstützen.Den nächsten Schritt machen. Von einzelnen Auftritten zur ersten Tour. Den eigenen Song das erste Mal im Radio hören. Als Nachwuchs-Act auf einem großen Festival spielen. Neue Fans gewinnen und bekannter werden. All diese wichtigen Meilensteine begleiten die jungen öffentlich-rechtlichen Programme bereits seit vielen Jahren. Auf dem Reeperbahn-Festival 2026 in Hamburg gehen sie nun einen Schritt weiter und stellen heute, Donnerstag, 17. September 2026, mit "ARD New Music" das größte Netzwerk zur Förderung musikalischer Newcomerinnen und Newcomer in Deutschland vor. Mit dabei sind 1LIVE (WDR), BREMEN NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR, SR, HR), FRITZ (RBB), MDR SPUTNIK (MDR), N-JOY (NDR), PULS Startrampe (BR) und Deutschlandfunk Nova. Gemeinsam bündeln die einzelnen Programme ihre bisherigen Aktivitäten und schaffen eine Plattform, die junge Talente bundesweit sichtbarer machen und ihnen den Zugang zu neuem Publikum erleichtern soll.Hinter "ARD New Music" steht der Anspruch, als verlässlicher Partner der deutschen Musikszene die Entwicklung neuer Talente langfristig zu begleiten und ihnen eine umfangreiche Förderung zu bieten. Dazu gehören Vorstellungen im Radio genauso wie Einladungen in die Radio- und Social Media-Formate der Programme. Künftig werden die Partner noch enger zusammenarbeiten, um regionale Acts auch über die Grenzen ihrer Heimatregion hinaus stärker bekannt zu machen.Aushängeschild des "ARD New Music"-Netzwerks bleibt die "ARD New Music Hotlist". Mit dieser präsentieren die beteiligten Programme jeweils zu Jahresbeginn 15 Acts, die in den kommenden Monaten den Durchbruch schaffen und so den Sound der deutschen Musik-Szene prägen könnten. Die Hotlist-Acts stehen dabei ab sofort über das gesamte Jahr hinweg stärker im Fokus: Sie werden redaktionell begleitet, regelmäßig in den Programmen thematisiert und für Auftritte bei eigenen Events sowie von den Programmen präsentierten Festivals angefragt."Mit dem Start von 'ARD New Music' führen wir das, was die einzelnen jungen Marken regional an musikalischem Support betreiben, auf nationaler Ebene zusammen. Zusammen können wir als junge öffentlich-rechtliche Programme noch konkreter Newcomerinnen und Newcomer unterstützen. Die ARD steht damit weiterhin als verlässliche Partnerin an der Seite der deutschen Musikszene", so Melanie Lidsba, Programmchefin N-JOY."Neue Musik braucht Aufmerksamkeit, Reichweite und starke Partner. Mit 'ARD New Music' vernetzen wir die Förderaktivitäten der jungen Programme noch enger und schaffen so eine einzigartige Plattform für musikalische Talente. Unser Ziel ist es, vielversprechende Acts früh zu begleiten, ihnen deutschlandweit Sichtbarkeit zu verschaffen und ihre Entwicklung nachhaltig zu unterstützen. Denn wenn regionale Reichweite auf nationale Sichtbarkeit trifft, entstehen für Newcomerinnen und Newcomer zusätzliche Chancen, ihr Publikum zu vergrößern und den nächsten Karriereschritt zu gehen. Genau dafür bündeln wir unsere Erfahrungen", betont Christina Herßebroick, MDR-Hauptredaktionsleiterin Gesellschaft sowie Kultur und Jugend.Parallel zum heutigen Start von "ARD New Music" beginnt auch der Auswahlprozess für die "ARD New Music Hotlist 2027". Über 100 Partnerinnen und Partner aus den Bereichen Plattenlabels, Promotion, Booking und Management werden dafür nach ihren Newcomer-Tipps für das kommende Jahr gefragt. Auf dieser Grundlage erstellen die beteiligten Programme gemeinsam die "ARD New Music Hotlist" für 2027.Weitere Infos auf: www.newmusichotlist.dePressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6354046