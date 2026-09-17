Schwalbach am Taunus/Berlin (ots) -- Heute ist das Gillette-Werk in Berlin Tempelhof Innovationszentrum mit weltweiter Bedeutung und Vorreiter bei KI-gestützter Produktion- Neueste Generationen von Gillette Premium-Klingen werden in Berlin produziertFür Generationen von Männern stehen Premium-Rasierer von Gillette für die gründlichste und glatteste Rasur, für Präzision und Spitzenqualität und für das Beste im Mann. Im Jahr 2026 feiert das Team im Berliner Gillette-Werk ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre Klingenproduktion in Berlin. Im Laufe der Zeit hat sich das Berliner Werk zu einem der weltweit bedeutendsten Produktionsstandorte für Premium-Rasierklingen entwickelt.Made in Berlin: Die besten Klingen kommen aus BerlinDie Fakten zum Berliner Gillette-Werk unterstreichen die herausragende Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit, für die "Made in Berlin" steht: 50 Prozent aller Premium-Klingen, die Gillette weltweit vertreibt, werden in Berlin gefertigt. Die jährliche Klingenproduktion im Berliner Gillette-Werk ist so groß, dass die produzierten Klingen übereinandergestapelt rund 700-mal die Höhe des Berliner Fernsehturms erreichen würden. So werden täglich über 800 Millionen Menschen in 70 Ländern weltweit mit Premium-Rasierklingen versorgt. Neben dem Stammwerk in Boston (USA) hat das Berliner Werk als wichtiges Kompetenz- und Innovationszentrum von Gillette weltweite Bedeutung.Präzision und Innovation mit langer TraditionGillette wurde 1901 mit einer revolutionären Idee gegründet: Eine hochwertige Sicherheitsklinge mit dem Versprechen, die Rasur immer besser zu machen. Heute ist diese Idee genauso lebendig wie am ersten Tag. Die DNA der Marke basiert auf kontinuierlicher Innovation mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen im Alltag - kombiniert mit wissenschaftlich fundierter Expertise für Sicherheit und Hautgesundheit sowie deutscher Fertigungsexzellenz. Das Resultat sind Rasierklingen, die in den Tests der Stiftung Warentest regelmäßig als Testsieger ausgezeichnet wurden.Das Berliner Werk als Innovationszentrum und Vorreiter beim Einsatz von KI in der ProduktionIm Gillette-Werk Berlin arbeitet heute ein Team von rund 550 Mitarbeitenden aus 28 Nationen. Das Werk ist dabei nicht nur Produktionsstandort, sondern auch Innovationszentrum: Gillette entwickelt die komplette Produktionstechnologie. Sämtliche Maschinen werden von Gillette selbst entwickelt und teilweise auch gebaut. Dies ermöglicht es, neueste Technologien unmittelbar umzusetzen und Innovationen wie GilletteLabs schnell in die Massenproduktion zu bringen. Gleichzeitig ist das Werk ein Vorreiter für den Einsatz von KI in der Produktion.Bei einem Festakt zum Jubiläum am 17. September, bei dem neben Repräsentanten von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden auch Vertreter der IG Metall mitwirkten, würdigte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner die Erfolgsgeschichte des Werks: "Wenn eine international erfolgreiche Marke ihre wichtigsten Produkte in Berlin fertigt, ist das ein starkes Bekenntnis zu unserer Stadt als Industriestandort. Seit 100 Jahren ist Gillette in Tempelhof zu Hause, hier verbinden sich industrielle Erfahrung, hochqualifizierte Arbeitsplätze und modernste Produktionstechnologien. Gillette zeigt damit eindrucksvoll: Berlin kann Spitzenproduktion."Werksleiter Mehmet Cekic: "Unser Erfolg im Werk über so lange Zeit baut darauf auf, dass wir immer die besten Klingen für die besten Rasierer produzieren. Unser starkes Team sorgt dafür, dass wir technologisch führend sind. Darauf sind wir sehr stolz: Aus Berlin kommt die höchste Qualität für Anwenderinnen und Anwender auf der ganzen Welt. Damit das so bleibt, setzen wir vor allem auf die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden und ihrer hohen Kompetenz."Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland: "Rund 50 Prozent der in Deutschland vertriebenen Marken und Produkte von P&G sind "Made in Germany". In den vergangenen fünf Jahren haben wir rund eine Viertel Milliarde Euro pro Jahr in unsere deutschen Standorte investiert und Berlin mit den High Tech-Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Werk von Gillette spielt dabei eine ganz wichtige Rolle."Automatisierung und 4-Tage-Woche: Die Produktion der Zukunft in Berlin-TempelhofEine wichtige Errungenschaft der jüngeren Standortentwicklung ist die im Juli 2024 eingeführte persönliche 4-Tage-Woche mit autonomer Nachtschicht. Dieses innovative Arbeitsmodell basiert auf 10-Stunden-Tagesschichten - in einem vierstündigen Nachtfenster läuft das Werk weitgehend autonom und wird durch ein kleines Team beaufsichtigt. Das Modell wurde gemeinsam mit den Sozialpartnern entwickelt, wird von der Belegschaft sehr positiv beurteilt und stärkt deutlich die Attraktivität, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Werks.Die schärfsten und langlebigsten Klingen: GilletteLabs Made in BerlinEin Meilenstein in der Berliner Werksgeschichte war 2025 die Aufnahme der Produktion der GilletteLabs Klingen, als innovativste und hochwertigste Klingen im Gillette-Portfolio. Mit der neuesten Produktgeneration setzt Gillette neue Maßstäbe für das tägliche Rasurerlebnis:- Bis zu 50 % langlebiger als andere Gillette Klingen- Schärfste Klingen: Die 4 oberen ultrascharfen PRO-Klingen schneiden mit bis zu 10 % weniger Kraftaufwand- Sicherste Klingen: Die untere Klinge mit verstärkter DLC-Beschichtung reduziert Hautirritationen und Rasurverletzungen- EverGlide Technologie: Der verbesserte Gleitstreifen mit hochwertigen, feuchtigkeitsspendenden Materialien reduziert die Reibung zwischen Haut und Klingen für ultimativen RasurkomfortDie Klingen für eine weitere Produktinnovation - die GilletteLabs BODY + INTIMATE Rasierer - werden ebenfalls in Berlin produziert. Der speziell für den Körper entwickelte Rasierer bietet Gillettes sicherste Körperrasur dank 3-fach Schutzsystem und innovativem Griff für maximale Kontrolle.Über GilletteSeit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash" Fairy, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olay, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/).Pressekontakt:Procter & GambleNina Knecht-Sicenica (Director Communications Grooming DACH)Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Tel.: +49 (0)6196 898760E-Mail: knecht.n@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6354043