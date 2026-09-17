



MÜNCHEN, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand die BDStar Ecosystem Partner Conference 2026 erfolgreich in München statt. Ziel der Veranstaltung war es, den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern und ein stärkeres industrielles Ökosystem aufzubauen. Kunden, Vertriebspartner und Kooperationspartner aus zahlreichen Ländern nahmen an der Konferenz teil.

Unter dem Motto "Ecosystem Synergy for Intelligent Evolution" stellte BDStar seine iLDB-Strategie sowie Anwendungen und Entwicklungspläne für GNSS Services vor und führte Schulungen für Vertriebspartner durch. Darüber hinaus tauschte sich BDStar mit den Teilnehmern intensiv über eine engere Zusammenarbeit und die Stärkung des Ökosystems aus.





Ru Xin Zhou, Gründer und Vorstandsvorsitzender von BDStar, erklärte, dass die Internationalisierung eine zentrale Strategie des Unternehmens sei. BDStar werde seine Investitionen in den globalen Märkten weiter ausbauen und lokale Teams aufbauen, um Kunden weltweit nicht nur bessere Produkte, sondern auch besseren Service und Support zu bieten.

Darüber hinaus nahm BDStar an der INTERGEO 2026 in München teil und präsentierte GNSS-Chips, -Module, -Antennen und -Services sowie Chip-Cloud GNSS Solutions für verschiedene Anwendungsbereiche.

Kontakt:

Nieves Zhang

BDStar@BDStar.com