Starke Cash-Generierung vor kommerzieller Sulfidproduktion

17. September 2026 / IRW-Press / ACG Metals Limited ("ACG" oder das "Unternehmen") gibt die Veröffentlichung seines Zwischenabschlusses und -berichts für den am 30. Juni 2026 endenden Zeitraum bekannt, der am 16. September 2026 vom Board of Directors genehmigt wurde.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Ergebnisse gibt ACG bekannt, dass Artem Volynets (Chairman und CEO) und Patrick Henze (CFO) am 22. September 2026 um 16:00 BST über Investor Meet Company eine Live-Präsentation des Zwischenabschlusses von 2026 abhalten werden.

Investoren können sich über https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-investor dafür registrieren.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, sagte:

"ACG hat durch eine sichere und disziplinierte operative Umsetzung auf Gediktepe ein starkes erstes Halbjahr 2026 abgeschlossen. Innerhalb von nur sechs Monaten überschritten wir unser Jahresziel für die Oxidgold- und Silberproduktion, während höher realisierte Metallpreise und Kostenoptimierung zu einem robusten Umsatz, EBITDA und operativen Cashflow beitrugen. Gleichzeitig trieben wir das Sulfid-Erweiterungsprojekt sicher und im Budgetrahmen bis zur ersten Kupferkonzentratproduktion voran. Unser Fokus liegt jetzt auf einem disziplinierten Hochfahren der Produktion (Ramp-up) mit dem Ziel, bis Ende 2026 die vollständige kommerzielle Produktion zu erreichen und die Investition in einen nachhaltigen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre umzuwandeln."

Finanzielle und betriebliche Höhepunkte

Umsätze stiegen um 27 % von 71 Mio. US-$ im ersten Halbjahr 2025 auf 90 Mio. US-$ im ersten Halbjahr 2026, wobei das bereinigte EBITDA um 19 % von 40 Mio. US-$ auf 48 Mio. US-$ stieg.

Die realisierten Gold- und Silberpreise stiegen um 64 % bzw. 142 % auf 4.838 US-$/Unze bzw. 78,2 US-$/Unze, was zu einem starken Umsatz beitrug.

Die Goldäquivalentproduktion von 18.487 Unzen überstieg das Jahresziel für die Oxidproduktion von 17.500 Unzen AuÄq, was einem Rückgang von 17 % verglichen mit dem 1. Halbjahr 2025 entspricht, was aber während des Übergangs von der Oxid- zur Sulfidproduktion zu erwarten war. Es wird davon ausgegangen, dass die Restförderung und erneute Laugung des Oxiderzes aus Gediktepe bis Ende des Jahres weitere rund 2.500 Unzen AuÄq liefern werden.

Die AISC stiegen um 52 % auf 1.609 US-$/Unze im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025, was geringere Oxidproduktionsmengen im Einklang mit dem Minenplan und höhere Royalty-Gebühren, die mit den gestiegenen Gold- und Silberpreisen zusammenhängen, widerspiegelt.

Die finanzielle Nettoverschuldung (Financial Net Debt) am 30. Juni 2026 betrug 140 Mio. US-$, gestützt durch Barmittel in Höhe von 60 Mio. US-$, einschließlich 28 Mio. US-$ an eingeschränkt verfügbaren Barmitteln.

Das Sulfid-Erweiterungsprojekt war am 30. Juni 2026 zu 87,2 % abgeschlossen, wobei alle wichtigen Anlagen an den Standort geliefert wurden; das erste Kupferkonzentrat wurde am 31. August 2026 sicher und im Budgetrahmen produziert.

Betriebsergebnis im 1. Halbjahr 2026

Das Sicherheitsniveau hat sich im 1. Halbjahr 2026 verbessert, wobei sich die LTIF seit Projektbeginn trotz der gestiegenen Mitarbeiterzahl und intensiven Bautätigkeiten beim Sulfid-Erweiterungsprojekt auf 2,9 je eine Million Arbeitsstunden verbessert hat.

Operative KPIs 1. Halbjahr 2026 vs. 1. Halbjahr 2025 Goldäquivalentproduktion 18.487 Unzen -17% Goldverkäufe 14.683 Unzen -23% Silberverkäufe 216.185 Unzen -39% Goldäquivalentverkäufe 18.231 Unzen -21% Realisierte Goldpreise 4.838 US-$/Unze 64% Realisierte Silberpreise 78,2 US-$/Unze 142% C1 Cash-Kosten 622 US-$/Unze 70% All-in Sustaining Costs (AISC) 1.609 US-$/Unze 52%

Finanzübersicht 1. Halbjahr 2026

Finanzielle KPIs 1. Halbjahr 2026 Umsatz1 90 Mio. US-$ bereinigtes EBITDA1 48 Mio. US-$ Barmittel aus operativem Geschäft 1 30 Mio. US-$ Finanzielle Nettoverschuldung2 140 Mio. US-$

Umsatz, bereinigtes EBITDA und Barmittel aus operativen Geschäften werden auf konsolidierter Basis ausgewiesen. Gediktepe generierte 48 Mio. US-$ bereinigtes EBITDA vor Unternehmens- und Verwaltungskosten. Finanzielle Nettoverschuldung ("Financial Net Debt") mit Stand vom 30. Juni 2026 zeigt langfristige Verbindlichkeiten zum vertraglich vereinbarten Wert der Anleihe von 200 Mio. $ minus 60 Mio. $ Barmittel am 30. Juni 2026, wobei die zeitlichen Auswirkungen gemäß IFRS entfallen. Darin enthalten sind Bankguthaben und treuhänderisch verwaltete Barmittel. Nicht enthalten sind Finanzderivate, Steuern, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen.

Kapitalstruktur

Am 30. Juni 2026 betrug die finanzielle Nettoverschuldung 140 Mio. US-$. Der Großteil der Kapitalausgaben für das Projekt war bereits erfolgt, darunter im Wesentlichen alle wichtigen Prozessanlagen und wichtigen Komponenten mit langer Vorlaufzeit.

Ereignisse nach dem Halbjahr

Am 31. August 2026 produzierte ACG das erste Kupferkonzentrat aus Gediktepe. Das Hochfahren der Produktion verläuft planmäßig, wobei der Fokus auf der Durchsatzsteigerung, der Optimierung der Anlagenleistung und dem Erreichen der vollständigen kommerziellen Produktion, einschließlich Zinkkonzentrat, bis Ende 2026 liegt.

Am 7. September 2026 schloss die Gruppe eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf der Keskek-Lizenz ab, wodurch die produktive Lebensdauer der bestehenden Haufenlaugungsanlage der Gruppe auf Gediktepe durch die Lieferung von zusätzlichen Oxiderz ab 2027 vorbehaltlich der Zustimmung zur Lizenzübertragung und der Genehmigung verlängert wird. Die Gegenleistung besteht aus Barzahlungen in Höhe von 7,85 Mio. $, wovon 4,0 Mio. $ bei Lizenzübertragung und 3,85 Mio. $ bei Erhalt der Umweltgenehmigung fällig werden, zusammen mit einer Royalty in Höhe von 1 % des Bruttoumsatzes des produzierten Goldes.

ACGs vollständige Finanzergebnisse finden Sie in unserem Zwischenfinanzbericht. Dieser wurde unter https://acgmetals.com/results-reporting/ veröffentlicht und beim National Storage Mechanism eingereicht, wo er unter https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism eingesehen werden kann.

Insiderinformationen

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Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Über das Unternehmen

ACG Metals baut durch sichere, effiziente und nachhaltige Betriebe ein margenstarkes, auf Kupfer konzentriertes Produktionsunternehmen auf.

ACG erwarb im September 2024 die Mine Gediktepe und produzierte am 31. August 2026 das erste Kupferkonzentrat. Der Betrieb wird derzeit hochgefahren und soll bis Ende 2026 die kommerzielle Produktion erreichen.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor erworben wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414XXX

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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