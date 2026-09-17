Mainz (ots) -
Woche 38/26
Fr., 18.09.
23.30 aspekte
Bitte geänderten Folgentitel beachten:
Wohin steuert Israel? Visionen aus einem zerrissenen Land
(bitte streichen: Für ein anderes Israel -)
Woche 39/26
Fr., 25.09.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Oper - echt jetzt?
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354055
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(bitte streichen: Für ein anderes Israel -)
Woche 39/26
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