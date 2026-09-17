Die Synchronisation von modernen Netzwerken und Servern basiert auf einer exakten Zeitmessung. Doch physikalische Veränderungen unseres Planeten bringen diese etablierten Systeme zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Vom 13. bis zum 15. Oktober 2026 entscheidet die Generalkonferenz für Maß und Gewicht im französischen Versailles über die offizielle Abschaffung der Schaltsekunde. Hintergrund ist die Tatsache, dass unser Planet inzwischen schneller rotiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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