Bonn (ots) -
Die Sicherheitslage in der Ostsee hat sich nach Einschätzung von Fregattenkapitän Inka von Puttkamer deutlich verändert. "Es ist sehr angespannt geworden", sagt die Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders im Gespräch mit Jörg Thadeusz bei "phoenix persönlich". Russische Marineeinheiten seien inzwischen dauerhaft in der Ostsee präsent, Begegnungen würden genau beobachtet und dokumentiert.
Auch die sogenannte Schattenflotte sei eine Herausforderung. Die Beobachtung der Schiffe falle aber grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Bundespolizei.
Mit Blick auf einen möglichen Einsatz deutscher Minenjagdboote in der Straße von Hormus betont von Puttkamer die Einsatzbereitschaft der Marine. Auf die Frage, ob sie auch unter gefährlichen Bedingungen Minen räumen würde, wenn die Politik dies anordnet, antwortet sie: "Dann machen wir das."
Inka von Puttkamer ist seit 2024 Kommandeurin des 3. und einzigen Minensuchgeschwaders der Marine und damit die erste Frau, die an der Spitze eines Kampfverbandes der Deutschen Marine steht.
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Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6354074
Die Sicherheitslage in der Ostsee hat sich nach Einschätzung von Fregattenkapitän Inka von Puttkamer deutlich verändert. "Es ist sehr angespannt geworden", sagt die Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders im Gespräch mit Jörg Thadeusz bei "phoenix persönlich". Russische Marineeinheiten seien inzwischen dauerhaft in der Ostsee präsent, Begegnungen würden genau beobachtet und dokumentiert.
Auch die sogenannte Schattenflotte sei eine Herausforderung. Die Beobachtung der Schiffe falle aber grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Bundespolizei.
Mit Blick auf einen möglichen Einsatz deutscher Minenjagdboote in der Straße von Hormus betont von Puttkamer die Einsatzbereitschaft der Marine. Auf die Frage, ob sie auch unter gefährlichen Bedingungen Minen räumen würde, wenn die Politik dies anordnet, antwortet sie: "Dann machen wir das."
Inka von Puttkamer ist seit 2024 Kommandeurin des 3. und einzigen Minensuchgeschwaders der Marine und damit die erste Frau, die an der Spitze eines Kampfverbandes der Deutschen Marine steht.
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