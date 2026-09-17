Stuttgart (ots) -Medienbildung für Kinder, Lehrkräfte und Eltern von Grundschüler:innen / Buchungsportal ab sofort für alle Schulen offenFürs neue Schuljahr bietet der Südwestrundfunk (SWR) als Teil eines starken Partnernetzwerks Workshops und Lehrkräfte-Fortbildungen zur Mediennutzung für Grundschulen in Baden-Württemberg an, erstmals unter dem Titel MEDIENTRIXX, zuvor MEDIENRECHTE FÜR KINDER.Buchung für alle interessierten Schulen möglichAnders als in den vergangenen Jahren können die Angebote künftig flexibel und bedarfsorientiert entsprechend der Kapazitäten und Möglichkeiten der jeweiligen Schule gebucht werden (solange der Vorrat reicht). Es gibt kein "festes" Programm und keine vorab ausgewählten MEDIENTRIXX-Schulen mehr. Besonders engagierte Schulen können eine Zertifizierung als MEDIENTRIXX-Schule erhalten. Das Buchungsportal mit den MEDIENTRIXX-Angeboten ist ab sofort online (SWR.de/medientrixx (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/medientrixx-2026-2027-100.html)).MEDIENTRIXX-Angebote für Schüler:innen, Eltern und LehrkräfteDas Projekt MEDIENTRIXX sensibilisiert praxisnah für einen sicheren und reflektierten Umgang im Mediendschungel. Lehrkräfte erhalten durch MEDIENTRIXX wertvolle Unterstützung, um Kinder schon in der Grundschule dabei zu begleiten, sich selbstbewusst, reflektiert und sicher im Netz zu bewegen. Alle Angebote für Lehrkräfte, Schulklassen und Eltern sind kostenfrei und lassen sich flexibel in den Schulalltag integrieren.Starke Partner in Sachen MedienkompetenzDas Projekt MEDIENTRIXX bündelt Medienkompetenz-Angebote wie Elternabende, Lehrkräfte-Fortbildungen und Mitmachangebote für Schülerinnen und Schüler vor Ort, an den Schulen oder digital. Das Netzwerk besteht aus dem SWR und starken Partnern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Aktion Jugendschutz, Bildungsministerium RLP, dbv - Landesverband BW, IT4Kids, Pädagogisches Landesinstitut RLP, Landesbibliothekszentrum RLP, Landesanstalt für Kommunikation BW, Landesmedienzentrum BW, Landeszentrale für politische Bildung, MedienFokus BW, planet schule, Pressestiftung BW, Werkstatt für digitale Bildung & Kommunikation, Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest, Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger e. V., Verbraucherzentrale RLP.SWR Angebote zu Meinungs- und InformationsfreiheitDer SWR bietet ebenso wie viele der Projektpartner verschiedene Module zur Meinungs- und Informationsfreiheit an. "SWR Mediendetektive" heißt ein zweitägiges Videoprojekt vor Ort in den Schulen, "Knietzsche macht Nachrichten" nimmt die Entstehung und Verbreitung von Nachrichten genauer unter die Lupe, die "SWR Dschungeltour" gibt jungen Menschen in den SWR Funkhäusern Mainz, Baden-Baden und Stuttgart Einblicke in die Welt der Medien, im Netz gibt es zusätzlich die "SWR Dschungeltour online ". Auch das Lernspiel "Fakefinder Kids" gehört zum Angebot des SWR für junge Menschen.Mehr zu den Angeboten vom SWR und von allen MEDIENTRIXX-Partnern unter SWR.de/medientrixx (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/medientrixx-2026-2027-100.html)Newsletter "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6354072