Mainz (ots) -
Sonntag, 20. September 2026, 12.00 Uhr
Bitte aktualisierten Programmtext beachten!
Zünftige Musi, fesche Madln und Buam, was Guads zum Essen und a Riesengaudi - das alles und mehr gibt es im "ZDF-Fernsehgarten" bei Kiwis großer Oktoberfestparty.
Gäste: Die Draufgänger, voXXclub, Mountain Crew, Markus Wolfahrt, Münchner Zwietracht, Troglauer, Marc Pircher, Caro Fux, Königlich Bayrisches Vollgas Orchester, Thierseer, MaddaBrassKa, Lisa Miko, Nico Sollazzo, Johann Lafer und viele andere
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ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354075
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