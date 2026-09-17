Die BYD-Aktie hat nach dem jüngsten Ausverkauf eine technische Gegenbewegung gestartet und arbeitet sich aktuell wieder auf 9,10 € vor. Genau eine solche Erholung hatte ich in meiner Analyse aus der Vorwoche ausdrücklich einkalkuliert, ohne deshalb das übergeordnet bearishe Szenario aufzugeben. Nach dem damaligen Blick auf den Wochenchart wechseln wir nun zurück in den Tageschart. Dort zeigt sich: Noch fehlen den Käufern entscheidende Argumente, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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