Frisch abgekühlt, nachdem sie heißgelaufen ist, ist die Nokia-Aktie heute im frühen Handel bereits um über +4% gestiegen. Das Momentum treibt den Telekomausrüster, doch nun eröffnet auch der Rüstungsboom dem Konzern ein lukratives Zusatzgeschäft, was jetzt schon Früchte trägt. Reicht das schon für einen Ausbruch nach oben oder braucht es weitere Impulse? Seit Juli fehlt der nächste Schub Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn zeitweise mehr als verdoppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de