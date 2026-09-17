Zum Wochenbeginn fiel die GE Vernova-Aktie erstmals seit Juni wieder unter die Marke von 900 US$, doch seit Dienstag scheint sich das Blatt zu wenden. Inzwischen hat der Kurs des US-Energietechnikkonzerns um über +8% zugelegt und die 900 US$-Marke wieder deutlich übersprungen. Hat die GE Vernova-Aktie in den letzten Wochen zu viel gelitten und sollten Anleger jetzt einsteigen? Gigantischer Auftragsbestand Bevor ich versuche, eine Antwort auf diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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