Die SpaceX-Aktie hat gestern kräftig zugelegt und notiert wieder über 150 US$. Damit liegt der Kurs nicht nur über dem IPO-Preis, sondern hat sich auch zurück an den Point of Control gearbeitet. Gleichzeitig bleibt der Ton an der Wall Street überwiegend positiv. Mehrere Analysten sehen deutlich höhere Kurse und mit dem nächsten Starship-Flug steht schon in wenigen Tagen der nächste wichtige Termin an. Käufer holen sich eine wichtige Zone zurück SpaceX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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