Die Nebius-Aktie fiel in den letzten Tagen fast wieder auf ein Kursniveau von 200 US$, doch am Donnerstagvormittag ist sie mit einem Kurssprung von +9% der klare Spitzenreiter im Nasdaq 100. Was steckt hinter der guten Performance des Neocloud-Providers und könnte sie der Beginn eines nachhaltigen Aufschwungs sein? Starke Preiserhöhungen Auslöser des heutigen Kurssprungs der Nebius-Aktie ist die Bekanntgabe von Preiserhöhungen für Rechenleistung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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