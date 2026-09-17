Während Micron in Indien einen milliardenschweren Meilenstein feiert, droht am wichtigsten Produktionsstandort in Taiwan ein Streik. Die Beschäftigten fordern eine feste Gewinnbeteiligung, wie sie Samsung und SK Hynix längst bieten. Micron Technology hat seine neue Halbleiter-Montage- und Testanlage im indischen Gujarat vorgestellt, um der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Speicherchips gerecht zu werden. Die Anlage entspricht einer Gesamtinvestition von rund 2,75 Milliarden US-Dollar durch Micron und seine staatlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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