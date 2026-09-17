Die Cyberermittlerin Allison Nixon hat dem FBI geholfen, Mitglieder krimineller Onlinegruppen zu identifizieren. Die Gruppen nahmen sie daraufhin persönlich ins VisierÂ - ein Fehler. Die Drohungen begannen im Frühjahr. Im April 2024 begann eine mysteriöse Person unter den Online-Namen "Waifu" und "Judische" auf Telegram- und Discord-Kanälen Morddrohungen gegen die Cybersicherheitsforscherin Allison Nixon zu veröffentlichen. "Alison [sic] Nixon wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n