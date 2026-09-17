PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis fordert von Europa mehr Einsatz für Frieden und ein Ende des Krieges in der Ukraine. Gemeinsam mit den USA müsse man den russischen Staatschef Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Verhandlungstisch bringen, sagte der 72-Jährige bei einer Sicherheitskonferenz in Prag.

"Ich habe keine Angst, es laut zu sagen: Der Weg, den die Welt jetzt geht, führt nicht zu Sicherheit", warnte der Milliardär Babis nach Angaben der Agentur CTK. "Er führt direkt zu den Toren der Hölle. Er führt uns zum Dritten Weltkrieg." Babis brachte seine Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts zum Ausdruck, der zu einem Abnutzungskrieg geworden sei. Er äußerte sich nicht dazu, ob die Führung in Kiew im Zuge von möglichen Friedensverhandlungen zu Gebietsabtretungen bereit sein müsse.

Konflikt zwischen Regierung und Präsident



Die seit Dezember in Tschechien regierende Koalition aus Rechtspopulisten und Kleinparteien am rechten Rand ist bei der Unterstützung der Ukraine deutlich zurückhaltender als die Vorgängerregierung. Die Regierung steht damit auch im Gegensatz zum Präsidenten Petr Pavel. Der Ex-Nato-General steht federführend hinter einer Initiative, die bereits Millionen Schuss Munition an die Ukraine geliefert hat. Zu den wichtigsten Geldgebern der Initiative zählt Deutschland./hei/DP/jha