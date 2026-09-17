München (ots) -Die Zeit des unnötigen Wartens an roten Ampeln neigt sich dem Ende. Mit dem Release der neu überarbeiteten Version trafficpilot 2.0 (https://www.trafficpilot.eu/) hebt GEVAS software (https://www.gevas.eu/) die intelligente Mobilität auf ein neues Level. Der beliebte Ampelphasen-Assistent erhält sein bisher größtes Update und bietet erstmals eine vollwertige Navigation sowie die Verfügbarkeit in Apple CarPlay und Android Auto.Ein Gerät, alle Infos: Die neue Karten- und NavigationsfunktionDie App trafficpilot zeigt Auto- und Radfahrern an, ob sie bei ihrer aktuellen Geschwindigkeit die nächste Ampel bei Grün erreichen oder wie lange eine Rotphase noch andauert. Sie bedient sich dabei einer Künstlichen Intelligenz, um die oftmals verkehrsbedingt sehr unterschiedlichen Ampelschaltungen möglichst genau prognostizieren zu können. Denn anders als die meisten vermuten, schalten viele Ampeln nicht immer im gleichen Rhythmus, sondern abhängig vom aktuellen Verkehrsgeschehen und berücksichtigen dabei auch öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder Straßenbahnen.Mit der neuen Version Release wird die trafficpilot App breiter aufgestellt:- Integrierte Kartenansicht: Nutzer sehen nicht mehr nur die nächste Ampel, sondern den gesamten Streckenverlauf.- Zieleingabe & Navigation: Ab sofort können Ziele direkt in der App eingegeben werden. Die parallele Nutzung eines externen Navigationsdienstes ist nicht mehr notwendig.Integration in Apple CarPlay und Android AutoDie wichtigste Neuerung für Autofahrer ist die Einbindung in die Fahrzeug-Systeme. trafficpilot 2.0 ist ab sofort über Apple CarPlay und Android Auto nutzbar. Die Vorteile liegen auf der Hand:- Höhere Sicherheit: Die Ampelphasen werden direkt auf dem großen Fahrzeug-Display angezeigt - das Smartphone bleibt in der Tasche.- User-Experience: Eine intuitive Bedienung über das Infotainment-System des Autos sorgt für maximalen Komfort.Meilenstein für die Smart City und den UmweltschutzDer trafficpilot ist ein sogenannter GLOSA-Dienst (Green Light Optimal Speed Advisory). Indem die App Autofahrern und Radfahrern empfiehlt, ihre Geschwindigkeit anzupassen, um die nächste Grünphase optimal zu erwischen, leistet sie einen messbaren Beitrag zu einem effizienteren Verkehrsfluss und damit weniger Abgasen und mehr Klimaschutz."Ein wesentlicher Baustein einer Smart City ist die intelligente Mobilität. Mit dem Update auf Version 4.0 machen wir es den Menschen so einfach wie nie zuvor, Teil eines effizienteren Verkehrsflusses zu werden", so Ernestos Varvaroussis, Geschäftsführer von GEVAS software.Durch den Zuwachs der trafficpilot-Community und die optimierte Nutzung in Fahrzeugen wird der Verkehr flüssiger, der CO2-Ausstoß und der Stressfaktor durch unnötige Stopp-and-Go-Phasen reduziert. Die App ist für Auto- und Radfahrer in zahlreichen deutschen Städten und Regionen verfügbar, u.a. in Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hannover, Kassel, Leipzig, Lübeck - dort auch in Form von Displays -, Rüsselsheim, Salzburg, Solingen und Wuppertal. Weitere Regionen folgen. Mehr Informationen unter www.trafficpilot.eu. (http://www.trafficpilot.eu)Über GEVAS softwareGEVAS software (http://www.gevas.eu), ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der Verkehrstechnik, ist Entwickler und Herausgeber der trafficpilot App. 1980 gegründet, entwickelt das Software-Unternehmen intelligente Lösungen für die Steuerung von Lichtsignalanlagen (LSAs), das Verkehrsmanagement, die Verkehrsplanung und -analyse. Als Bestandteil der AVT Group (http://www.avt-stoye.de/) entwickeln die über 40 GEVAS-Mitarbeiter intelligente und smarte Softwarelösungen für die Mobilität von Morgen. Mit Hauptsitz in München und in den Niederlassungen Linz, Kassel und Krakau reicht das Angebot von GEVAS vom Verkehrsingenieur-Arbeitsplatz bis zur kompletten Verkehrsmanagement-Zentrale mit modernsten V2I-Anwendungen.Pressekontakt:GEVAS software GmbHMichaela HolzerLeitung Marketing und KommunikationNymphenburger Straße 1480335 MünchenTel: +49 89 25 55 97 - 58E-Mail: presse@gevas.euOriginal-Content von: GEVAS software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183431/6354115