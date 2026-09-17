In der neuen Episode des "Digital Insurance Podcast" spricht Moderator Jonas Piela mit Isabella Martorell Naßl, Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied der Versicherungskammer (VKB). Es geht darum, wie Operations und Kundenmanagement in der Versicherungswirtschaft Hand in Hand gehen. In der neuesten Folge des "Digital Insurance Podcast" begrüßt Gastgeber Jonas Piela ein bekanntes Gesicht der Versicherungswirtschaft: Isabella Martorell Naßl, Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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