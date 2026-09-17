Als Oracle vor genau einer Woche am 10. September über das 1. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. August 2026 - des Fiskaljahres 2027 berichtete, reagierten Anleger und Investoren einigermaßen enttäuscht und verunsichert auf die Ergebnisse.Oracle nach Zahlen Wir hatten die frischen Oracle-Zahlen im Kommentar vom 12. September 2026 ausführlich thematisiert. Während das Unternehmen bei Umsatz- und Gewinnentwicklung noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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