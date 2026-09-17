Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed seit 2023 zieht den DAX ins Plus: Der deutsche Leitindex gewinnt am Donnerstag 0,73 Prozent auf 25.683 Punkte. Während die Wall Street zunächst verhalten reagierte, stützen fallende Ölpreise und eine gelassenere Marktstimmung die europäischen Indizes.Der DAX legt am Donnerstag spürbar zu und notiert zuletzt bei 25.683 Punkten - ein Plus von 0,73 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss. Als Haupttreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de