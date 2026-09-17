Berlin (ots) -Mit der Gründung von SVNTN stellt Customer-Service- und KI-Experte Ralf Mühlenhöver ein neues Betriebsmodell für den europäischen Kundenservice vor. Den offiziellen Startschuss gibt das Unternehmen auf dem BIG BANG KI Festival 2026 in Berlin. Unter dem Begriff Techshore ersetzt das neue Technologieunternehmen die traditionelle Verlagerung von Service-Arbeitsplätzen, das sogenannte On-, Near- und Offshoring, durch autonom agierende KI-Agenten, die direkt in den bestehenden Systemen von Unternehmen arbeiten.Im Rahmen des Festivals hält Ralf Mühlenhöver, CEO und Co-Founder von SVNTN, gemeinsam mit Christian Schlieker (Director Communications & Content, DUP Media GmbH) am 17. September 2026 von 13:40 bis 13:50 Uhr auf der Earth Stage die Keynote "Techshore: Wie KI die Arbeit verändert, die nie ein Mensch hätte machen müssen."Arbeit verlagern statt Personal verschiebenKlassische Outsourcing-Modelle verlagern Servicearbeit seit Jahrzehnten in andere Regionen oder Länder. SVNTN dreht dieses Prinzip um: Nicht Menschen wechseln den Standort, sondern die Arbeit wird von autonomen Software-Agenten übernommen.Die KI-Agenten bearbeiten wiederkehrende Service- und Back-Office-Prozesse direkt in bestehenden CRM-, ERP-, Ticket- oder E-Mail-Systemen. Langwierige IT-Migrationen oder der Austausch vorhandener Plattformen werden damit vermieden."Seit über zwanzig Jahren optimieren wir Kundenservice-Prozesse und kennen die strukturellen Hürden der Branche sehr genau", erklärt Ralf Mühlenhöver, CEO und Co-Founder von SVNTN. "On-, Near- und Offshoring hat über Jahrzehnte Menschen bewegt. Techshore bewegt die Arbeit. Mit SVNTN automatisieren wir Prozesse, die von Anfang an nicht von Menschen hätten bearbeitet werden müssen."Ab 99 Cent - bezahlt wird nur die LösungNeben dem Betriebsmodell verändert SVNTN auch die Abrechnung. Statt Arbeitsstunden oder Full-Time-Equivalents (FTE) verkauft das Unternehmen Ergebnisse. Ein erfolgreich gelöster Vorgang kostet ab 0,99 Euro. Kann die KI einen Fall nicht abschließend lösen, wird dieser Vorgang nicht berechnet.Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der KI-Infrastruktur übernimmt SVNTN. Für Unternehmen sollen dadurch aufwendige Eigenentwicklungen und hohe technologische Einstiegshürden entfallen.Die autonomen Agenten können Kundenanliegen verstehen, Informationen aus unterschiedlichen Systemen abrufen, Prozesse auslösen, Daten verändern, Kommunikation übernehmen und Vorgänge abschließen.Branchenexpertise statt KI auf der grünen WieseHinter SVNTN steht ein Team mit langjähriger Erfahrung aus Customer Service, BPO und Technologie, unter anderem aus Unternehmen wie Voxtron, voiXen, gevekom und Dialfire. SVNTN verbindet autonome Prozessabwicklung mit europäischen Anforderungen an Datenschutz, Informationssicherheit und Regulierung.Unternehmer investieren in die nächste GenerationDie gevekom-Gesellschafter Roman Molch und Wolfram Gürlich begleiten SVNTN als Mitgründer und Investoren, während sie weiterhin Verantwortung in ihren bestehenden Unternehmen und Beteiligungen tragen. Sie tragen damit selbst zur technologischen Transformation der eigenen Branche bei."Die nächsten zehn Jahre im Kundenservice werden völlig anders aussehen als die letzten zwanzig. Als Unternehmer ist es für mich deshalb nur konsequent, heute in das zu investieren, was morgen unsere Branche verändern wird.", sagt Roman Molch.Wolfram Gürlich ergänzt: "Unternehmertum bedeutet für uns nicht, das Bestehende zu verwalten, sondern früh genug in das Nächste zu investieren. gevekom und Dialfire haben heute Größe, Erfahrung und wirtschaftliche Stärke, genau das zu tun."Über SVNTNSVNTN ist ein deutsches Technologieunternehmen an der Schnittstelle von Customer Service, Customer Experience und Künstlicher Intelligenz.Mit dem Ansatz Techshore realisiert SVNTN autonomen Kundenservice über Telefonie, E-Mail, Chat und weitere digitale Kanäle. Autonome KI-Agenten arbeiten direkt in bestehenden IT-Systemen und übernehmen vollständige Service- und Back-Office-Prozesse.Das erfolgsbasierte Modell startet bei 0,99 Euro pro erfolgreich gelöstem Fall und ist innerhalb weniger Wochen einsatzbereit. SVNTN liefert dabei keine Software, sondern übernimmt Technologie, Betrieb und Ergebnis als Tech-BPO-Partner aus einer Hand.Der öffentliche Launch des Unternehmens findet im Rahmen des BIG BANG KI Festival 2026 in Berlin statt, wo SVNTN sein Betriebsmodell erstmals einem breiten Fachpublikum vorstellt.Web: www.SVNTN.aiPressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: schlieker@jdb.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/6354128