LONDON (dpa-AFX) - Der britische König Charles III. hat vor "existenziellen Gefahren" beim Missbrauch von KI-Systemen gewarnt. Der Monarch richtete sich am Nachmittag in einer Ansprache in Schottland an mehrere Branchenvertreter, darunter laut der Nachrichtenagentur PA an Führungskräfte von Nvidia, Anthropic, Google DeepMind und OpenAI.

"Meine Damen und Herren, wir sind uns vermutlich schnell einig, dass die Entwicklung der KI, sowohl in ihrer Substanz als auch in ihrem Tempo, gleichermaßen faszinierend wie zutiefst besorgniserregend ist", sagte Charles. "KI zeigt bereits ihr immenses Potenzial, Leben zu verbessern und zu retten - beispielsweise im Bereich der Lebenswissenschaften und der Medizin."

Dennoch würden diejenigen, die diese Technologien geschaffen hätten, nun zunehmend davor warnen, dass KI Gefahr laufe, dunklere Fähigkeiten zu entwickeln. "Vielleicht sogar die, Leben zu nehmen", sagte Charles. "In dieser Hinsicht besteht, wenn ich das so sagen darf, dringender Bedarf, die existenziellen Gefahren angemessen zu berücksichtigen, wenn solche Technologien in die falschen Hände geraten und auf potenziell katastrophale Weise eingesetzt werden."

Der König fragte, ob es nicht ausreichend Kontrollmöglichkeiten bräuchte, ehe es zu spät sei. "Diejenigen in unserer Welt, denen unsere Menschlichkeit und ihre entscheidende moralische Komponente zutiefst am Herzen liegen, suchen ängstlich nach Ihrer Zusicherung, dass wir nicht die Kontrolle über unser Schicksal - oder unsere Seelen - verlieren werden", sagte Charles./mj/DP/jha