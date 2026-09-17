Die Lumentum-Aktie präsentiert sich derzeit ausgesprochen volatil. Erst am Montag brach der Kurs des US-Photonikspezialisten um fast -10% ein, nur um am Mittwoch wieder um knapp +10% zuzulegen. Geht das wilde Auf und Ab weiter oder gelingt nun endlich der ersehnte Ausbruch über die 1.000-US$-Marke? Ciena liefert die Steilvorlage Für neue Fantasie sorgt aktuell vor allem Ciena. Der US-Netzwerkausrüster hat ambitionierte Langfristziele bis 2029 vorgestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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