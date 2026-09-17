Neue Sparte stellt Peptide in API-Qualität und die pharmazeutische Fachkenntnis von Medisca mit konsequentem Qualitätsfokus für einen sich rasant entwickelnden Bereich der personalisierten Medizin bereit

Medisca gab heute die Einführung von Medisca Peptides bekannt, einer eigenständigen globalen Sparte, die darauf ausgerichtet ist, den Zugang zu Peptiden in API-Qualität zu erweitern und eine integrierte Peptidplattform für die Pharmaindustrie und die personalisierte Medizin weltweit aufzubauen. Angesichts der Weiterentwicklung des Peptidbereichs baut Medisca vorausschauend die erforderlichen Kompetenzen und die Infrastruktur auf, um Peptide in API-Qualität im Rahmen der jeweils geltenden regulatorischen Vorgaben bereitzustellen.

Die Einführung steht für ein bedeutendes langfristiges Engagement im Bereich Peptide. Dazu gehören die Erweiterung des Medisca-Portfolios, strategische Beziehungen zu Herstellern sowie die pharmazeutische Infrastruktur, die erforderlich ist, um das Wachstum dieses Bereichs zu unterstützen. Zugleich unterstreicht sie Mediscas Ehrgeiz, bei der nächsten Generation von Peptidinnovationen eine führende Rolle einzunehmen.

Für Medisca ist diese Chance vertraut.

Vor mehr als 35 Jahren wurde das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, die Lücke zwischen den für die Rezepturherstellung erforderlichen pharmazeutischen Standards und den ohne Weiteres verfügbaren hochwertigen Wirkstoffen zu schließen. Heute, da Peptide zu einem wichtigen Bereich der pharmazeutischen Innovation und der personalisierten Medizin werden, sieht Medisca erneut einen entscheidenden Moment für die Branche, einen Moment, in dem Qualität, regulatorische Verantwortung sowie ein verantwortungsvoller Zugang für die Zukunft dieses Bereichs von entscheidender Bedeutung sein werden.

Der Bereich wächst. Medisca will dazu beitragen, den Standard zu setzen.

"Als ich Medisca gründete, sah ich die Chance, die pharmazeutische Rezepturherstellung näher an die Standards der traditionellen Pharmaindustrie heranzuführen, indem wir einen besseren Zugang zu Wirkstoffen in API-Qualität schufen und für diese Wirkstoffe höhere Standards anlegten", sagte Antonio Dos Santos, Gründer und Geschäftsführer von Medisca. "Heute sehe ich bei Peptiden eine vergleichbare Chance. Wir steigen nicht in diesen Bereich ein, um anderen zu folgen. Wir wollen ihn mitgestalten."

Einen höheren Standard für die Qualität von Peptiden setzen

Mediscas Ansatz beginnt bereits an der Quelle. Das Unternehmen hat etablierte Herstellungspartner ausgewählt, die seinen konsequenten Qualitätsanspruch teilen. Im Vordergrund stehen dabei pharmazeutische Erfahrung, nachweislich etablierte Qualitätssysteme, Fachkenntnis bei der Herstellung sowie hohe Standards bei Qualität und Compliance.

Medisca wird seine etablierten Verfahren für die Qualifizierung von Herstellern, Produktprüfungen, Dokumentation und Überwachung der Lieferkette auch auf die Peptid-APIs anwenden, die das Unternehmen auf den Markt bringt. Diese Kontrollen sind bei Peptiden besonders wichtig, da die Komplexität der Herstellung, die Charakterisierung, die Reinheit sowie peptidspezifische Verunreinigungen besondere Qualitätsanforderungen mit sich bringen. Medisca verpflichtet sich, im Rahmen der jeweils geltenden regulatorischen Vorgaben tätig zu sein und einen verantwortungsvollen Zugang zu Peptid-APIs zu unterstützen.

Aufbau einer integrierten Peptidplattform

Medisca Peptides geht über die reine Bereitstellung von APIs hinaus und vereint Fachkenntnis in der Formulierung, Technologien sowie Geräte für die Rezepturherstellung, analytische Dienstleistungen, Fortbildung und technischen Support.

Durch die Bündelung dieser Kompetenzen auf einer Plattform möchte Medisca medizinisches Fachpersonal und Partner aus der Pharmaindustrie sowohl mit den erforderlichen Wirkstoffen als auch mit der Fachkenntnis unterstützen, die sie benötigen, um sich in der sich weiterentwickelnden Peptidlandschaft zurechtzufinden.

"Medizinisches Fachpersonal und Partner aus der Pharmaindustrie müssen auf die Qualität und Herkunft eines Peptid-API vertrauen können. Sie benötigen jedoch auch die Fachkenntnis und Infrastruktur, um Innovationen in die Praxis umzusetzen", sagte Charlie Guerini, Vertriebsvorstand von Medisca. "Genau das bauen wir mit Medisca Peptides auf: eine integrierte Plattform, die ein wachsendes API-Portfolio, sorgfältig ausgewählte Herstellungspartner, eine zuverlässige Versorgung und die technische Fachkenntnis vereint, auf die unsere Kunden seit Jahrzehnten vertrauen.

Die Zukunft der Peptidinnovation mitgestalten

Die Einführung bildet den Auftakt einer umfassenderen, mehrjährigen Strategie, mit der Medisca sich als weltweit führendes Unternehmen für Qualität, Versorgung und Innovation im Peptidbereich etablieren will.

Medisca wird sein Peptid-API-Portfolio sowie seine strategischen Beziehungen zu Herstellern ausbauen und zugleich in wissenschaftliche, analytische, formulierungstechnische und technische Kompetenzen sowie in Weiterbildungsangebote investieren, die erforderlich sind, um neue Möglichkeiten in der Pharmaindustrie und der personalisierten Medizin zu erschließen.

Über die Versorgung hinaus wird Medisca eine aktive Führungsrolle bei der Gestaltung der Zukunft von Peptiden übernehmen. Das Unternehmen setzt sich für zusätzliche Rahmenbedingungen, Transparenz, einen verantwortungsvollen Zugang sowie angemessene Qualitätsstandards ein und arbeitet dabei mit Herstellern, medizinischem Fachpersonal sowie weiteren Branchenakteuren zusammen, während sich Wissenschaft, regulatorische Vorgaben und klinische Praxis weiterentwickeln.

Der Ehrgeiz ist klar: Medisca will die nächste Generation von Peptiden mitgestalten, indem das Unternehmen die Qualität, Fachkenntnis und integrierten Lösungen zusammenführt, die für die Weiterentwicklung dieses Bereichs erforderlich sind.

Medisca Peptides wird zunächst in ausgewählten Märkten weltweit eingeführt. Weitere Ankündigungen zum Portfolio, zu strategischen Partnerschaften und zu neuen Kompetenzen werden folgen.

Über Medisca

Medisca wurde 1989 gegründet und ist ein führender Anbieter im Bereich der personalisierten Medizin sowie pharmazeutischer Lieferkettenlösungen. Das umfangreiche Portfolio umfasst mehr als 2.000 Produkte und wird durch eine Bibliothek mit über 10.000 firmeneigenen sowie individuell angepassten Arzneimittelformulierungen und durch Fachkenntnis sowie Dienstleistungen in den Bereichen pharmazeutische Rezepturherstellung, medizinische Fortbildung und analytische Prüfungen ergänzt. Mit passgenauen Lösungen für unterschiedliche Gesundheitsbereiche in zahlreichen Märkten weltweit schließt Medisca Lücken in der Gesundheitsversorgung und trägt dazu bei, personalisierte Gesundheitslösungen für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.medisca.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

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