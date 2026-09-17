Kommentar von Felipe Villarroel, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) hat, wie vom Markt erwartet, die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Fed-Chef Warsh lieferte dazu eine fundierte, prägnante und vor allem klare Stellungnahme: Die Inflation liegt über dem Zielwert und wird gesenkt werden. Die Botschaft gewann zusätzlich an Gewicht durch den "Dot Plot", der signalisiert, dass die Fed die Zinsen voraussichtlich noch einmal vor Jahresende anheben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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