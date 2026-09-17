Ethereum Kurs September 2026: ETH hält 2.400 Dollar nach Fed-Schock, doch wo fließt das Geld wirklich hin?

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Der Ethereum Kurs pendelt bei 2.440 Dollar, nachdem die Federal Reserve zum ersten Mal seit 2023 die Zinsen angehoben hat, und liegt damit weit unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Am 15. September scheiterte der CLARITY Act im Senat mit 49 zu 50 Stimmen, und Bitcoin- und Ethereum-ETFs verloren 592 Millionen Dollar an einem Tag. Trotzdem liegen die ETH-ETFs seit Monatsbeginn mit 307,4 Millionen Dollar Zuflüssen deutlich vor Bitcoins 17 Millionen. BitMine hält 5,96 Millionen ETH und kauft jede Woche nach. Die Börsenreserven sind auf 14,6 Millionen Coins gefallen. Ob der Ethereum Kurs die 2.500-Dollar-Marke durchbricht oder Richtung 2.250 Dollar abrutscht, entscheidet sich jetzt.

Was treibt den Ethereum Kurs in dieser Woche?

Die Federal Reserve erhöhte den Leitzins am 16. September auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Erhöhung seit Juli 2023. Der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh signalisierte, dass weitere Schritte folgen könnten. Der Ethereum Kurs fiel auf 2.388 Dollar, bevor er sich auf 2.440 Dollar erholte. Einen Tag zuvor hatte das Scheitern des CLARITY Act den Kryptomarkt unter Druck gesetzt. Bitcoin- und Ethereum-ETFs verloren zusammen 592 Millionen Dollar laut BeInCrypto. Die 141 Millionen Dollar Abfluss bei ETH-ETFs waren der stärkste Tagesverlust seit 155 Handelstagen.

Seit Monatsbeginn bleiben die ETH-ETFs mit 307,4 Millionen Dollar im Plus, während Bitcoin-ETFs nur 17 Millionen verzeichnen. BlackRocks ETHA verzeichnete 20 Handelstage in Folge Zuflüsse bis Mitte September. BitMine kaufte weitere 27.180 ETH und hält insgesamt 5,96 Millionen Coins, 4,9 Prozent des Angebots, laut CoinGabbar. Die Börsenreserven fielen auf 14,6 Millionen Coins, den tiefsten Stand seit Jahren. Das Glamsterdam-Upgrade erreicht seinen Sepolia-Testnet-Fork am 28. September.

Der Ethereum Kurs steht bei der Hälfte seines Allzeithochs von 4.953 Dollar. Wenn institutionelles Geld einen Coin in diesem Tempo aufkauft, der Preis aber weit unter seinem Rekord liegt, verschiebt sich die Rechnung hin zu frühen Projekten auf derselben Chain, die der Markt noch nicht bewertet hat.

Warum hebt sich Pepeto hervor, während der Ethereum Kurs seitwärts läuft?

Dieselbe Chain, die BitMine mit Milliarden belädt, beherbergt auch Presales, auf die institutionelle Käufer über ETFs keinen Zugang haben. ETH braucht Monate, um sich zu verdoppeln. Das Vielfache, das frühe ETH-Käufer einst erlebt haben, entsteht heute dort, wo ein funktionierender Presale auf einen Preis trifft, den der offene Markt noch nicht kennt.

Die Werkzeuge, die große Händler nutzen, kosten bei jedem Trade Geld. Pepeto hat diese Kosten auf null gesenkt und sie in einen Meme-Coin-Presale eingebaut, der bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Die hauseigene Börse PepetoSwap erhebt keinerlei Handelsgebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf herkömmlichen dezentralen Börsen mehrere Dollar an Gebühren, auf PepetoSwap kostet er nichts. Die Börse unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders mit einem integrierten MEV-Schutz, der Bots daran hindert, Wert aus den Trades der Nutzer abzuziehen.

Die Bridge sendet Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum ohne Kosten. Bei konkurrierenden Bridges fallen Gebühren zwischen 15 und 50 Dollar an, und Gelder bleiben oft stundenlang gesperrt. Pepeto wickelt einen Transfer in unter 60 Sekunden über ein Lock-and-Mint-Verfahren ab, ohne Wrapped Token und ohne Zwischeninstanz.

Hinter dem Projekt steht der Schöpfer des ursprünglichen Pepe Coins als Mitgründer. Im Entwicklerteam sitzt ein Experte, der zuvor bei Binance tätig war. SolidProof hat jede Zeile des Codes geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was das Rug-Pull-Risiko beseitigt, an dem die meisten Presales scheitern. Frühe Halter in vergangenen Meme-Coin-Zyklen haben aus kleinen Beträgen echtes Vermögen gemacht. Jede neue Phase wird zu einem höheren Preis verkauft. Beim aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar ist der Einstieg so günstig, wie er nach dem Listing nie wieder sein wird.

Zeigt der Ethereum Kurs den eigentlichen Impuls woanders?

Der Ethereum Kurs bewegt sich seitwärts, obwohl BitMine ETH für Milliarden kauft. Die Rendite, die frühe ETH-Käufer einst gemacht haben, ist bei einer Marktkapitalisierung von 297 Milliarden Dollar nicht mehr wiederholbar. Pepeto hat eine funktionierende Börse, eine geprüfte Codebasis und einen Presale, der mit jeder Phase teurer wird. Wer die offizielle Pepeto-Website heute besucht, kauft zum niedrigsten Preis, den es geben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Ethereum Kurs im September 2026?

ETH handelt bei 2.440 Dollar mit Unterstützung bei 2.350 Dollar und Widerstand bei 2.500 Dollar. BitMine kauft wöchentlich ETH in großem Umfang nach.

Warum wird Pepeto als Ethereum-basiertes Projekt hervorgehoben?

ETH braucht Monate, um sich zu verdoppeln. Pepeto wurde noch nicht gelistet, und der Sprung vom Presale-Preis zum ersten Börsenkurs bietet ein Vielfaches, das ein Large Cap nicht mehr erreichen kann. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.