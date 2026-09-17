Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) stellt ihre Kapitalmarktpräsenz neu auf. Der Vorsorgekonzern will den regulierten Markt verlassen und seine Aktie künftig im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse handeln lassen. Der Wechsel soll voraussichtlich zum 6. Oktober 2026 wirksam werden. Für Aktionäre steckt in der zunächst technisch klingenden Entscheidung eine interessante Botschaft: Die durch geringere regulatorische und administrative Anforderungen erwarteten Kostenvorteile sollen teilweise weitergegeben werden. Vorstand und Aufsichtsrat stellen deshalb eine Anhebung der Dividende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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