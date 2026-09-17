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Actien-Börse Nr. 38

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KI-Agenten benötigen eigene Identitäten und Zugriffsrechte - Identity Security wird ab 2027 für die Cybersecurity-Szene mit Namen wie CROWDSTRIKE, PALO ALTO und Co. zum Wachstumstreiber. In Branchenkreisen werden bei Agentic Identity-Lösungen MICROSOFT und OKTA die besten Chancen zugeschrieben. OKTA ist im Sektor der günstigste Spezialist mit einem zuletzt bestehenden Vertragsvolumen (Remaining Performance Obligations) von 4,9 Mrd. $ (+ 17 %) bei für 2027 (per 31.01.) erwarteten Umsätzen von 3,2 Mrd. $ im Gesamtjahr. Identity Security ist bislang eine reine Zusatzfantasie, die sich ab dem kommenden Jahr materialisiert. Die Aktie ist im Branchenvergleich zwar ausbaufähig gepreist, allerdings kein Schnäppchen mehr angesichts einer 8,5-fachen Umsatz- bzw. 30-fachen Gewinnbewertung. Liefert man bei KI-Agenten, muss neu gerechnet werden.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Der Herbst verläuft aufregender, als die Fakten hergeben- Wie viel Luft steckt in der KI-Szene?- Wie weit reicht das Öl-Risiko?- ADIDAS, PUMA und HUGO BOSS schwächeln- Kann 2G ENERGY langfristig profitieren?- Update zu DEUTZ- Dieser Schweizer kommt auf die KauflisteIhre Bernecker Redaktion /