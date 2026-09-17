Neuss (ots) -Hartnäckige Fettspritzer in der Küche, eingetrocknete Marmelade auf den Fliesen oder feiner Staub in den Fugen: Alltagsflecken kosten oft Zeit, Wasser und vor allem Kraft - bis jetzt. Mit dem FLOOR ONE Station S9 Scientist bringt Tineco ein intelligentes Nass- und Trockenreinigungssystem mit Smart Refresh Station auf den Markt, das hartnäckigen Schmutz mit bis zu 60 °C heißem Wasser direkt an der Quelle löst, statt ihn nur mühsam wegzuwischen. Das Gerät kombiniert gleich mehrere konkrete Vorteile: eine Station, die den Wasserbehälter per Tastendruck automatisch nachfüllt - wahlweise kalt oder heiß; ein Hochdruckstrahl, der Flecken löst, statt sie nur zu verteilen und eine automatische Reinigung von Bürste und Filter nach jedem Einsatz. Der FLOOR ONE Station S9 Scientist ist Teil der jüngsten Modellgeneration, mit der Tineco - weltweit führender Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt und Teil der ECOVACS Gruppe - sein Markenversprechen "Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition" einlöst.Kraftvolle Reinigung gegen hartnäckige FleckenDer FLOOR ONE Station S9 Scientist füllt den Wasserbehälter des Wischsaugers per Knopfdruck automatisch nach - kalt oder auf 60 °C erhitzt. Die 5-Liter-Station reicht dabei für mehrere Nachfüllvorgänge, sodass Reinigungssessions nicht für einen manuellen Nachfüllvorgang unterbrochen werden müssen. Außerdem kann das Reinigungsmittel automatisch dosiert werden.Für hartnäckige Flecken lässt sich die HydroBurst-Technologie zuschalten: Ein Hochdruckstrahl trifft die Fläche in einem 15°-Winkel und löst hartnäckige Verschmutzungen gezielt an, bevor sie mit bis zu 25.000 Pa Saugkraft rückstandsfrei aufgenommen werden. In Kombination mit dem DualBlock Anti-Tangle-Design werden zusätzlich Haare und Tierhaare mühelos aufgenommen, ohne sich um die Bürstenrolle zu wickeln - für eine Reinigungsleistung, die dauerhaft konstant bleibt.Beim Zurückziehen des Wischsaugers senkt sich die integrierte Gummilippe automatisch ab und nimmt überschüssiges Wasser vom Boden auf. So bleibt weniger Restfeuchtigkeit zurück und der Boden trocknet schneller und streifenfrei.Maximale Flexibilität - bis unters Sofa und in jede EckeDamit die Reinigung nicht an Möbeln oder Kanten endet, sorgt die 360° SmoothDrive-Technologie für spürbar leichteres Manövrieren: Schieben und Ziehen erfordern dadurch weniger Anstrengung, auch bei längeren Reinigungsrunden. Das 180°-Lay-flat-Design sorgt zusätzlich für mühelose Reinigung unter niedrigen Möbelstücken, ohne dass die Saugleistung darunter leidet. Die dreiseitige Kantenreinigung sorgt dafür, dass auch entlang von Fußleisten gründlich bis in die Ecken gereinigt wird - lästiges Nacharbeiten mit dem Handstaubsauger entfällt. Der neu positionierte Frischwassertank rundet das ergonomische Design ab.Ausdauernd und leise im AlltagMit einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten (im Quiet-Modus) ermöglicht der FLOOR ONE Station S9 Scientist die Reinigung des gesamten Hauses mit einer einzigen Akkuladung. Danach reinigt sich das Gerät selbst: FlashDry trocknet Bürste und Filter in fünf Minuten bei 110 °C heißer Luft, für hygienische Sauberkeit ohne Gerüche. Alternativ steht der besonders leise SilentDry-Modus zur Verfügung, der mit unter 40 dB(A) kaum hörbar ist - ideal, wenn andere Familienmitglieder bereits schlafen oder im Homeoffice arbeiten. Dank Schnell-Ladefunktion ist das Gerät zudem rasch wieder einsatzbereit für den nächsten Reinigungsdurchgang.Smarte Extras für mehr KomfortDie 3D-Lichtanzeige mit dynamischen Farbindikatoren macht den jeweiligen Reinigungsmodus und Verschmutzungsgrad auf einen Blick erkennbar. Über die smarte App-Integration lassen sich Reinigungsfortschritt und Produktsupport zusätzlich vom Smartphone aus verfolgen. Der Schmutzwasserbehälter mit Solid-Liquid-Separation-Design trennt zudem feste und flüssige Rückstände, was das Entleeren erleichtert.Der FLOOR ONE Station S9 Scientist ist ab sofort zu einem UVP von 899 Euro bei Otto erhältlich.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6354202