Noch im Herbst soll Apples neue Gesundheits-App erscheinen. Die neue Version von Health trackt mithilfe von KI unter anderem dein "Health Age" und hilft, länger zu leben. Apple baut seine Gesundheits-App Health gründlich um - der wichtigste Teil davon kommt allerdings erst mit iOS 27.2. Das zeigt die erste Developer-Beta dieser Version, also die Vorabausgabe für Entwickler, die Apple in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht hat. Angekündigt hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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