Wächtersbach (ots) -Feuchte Keller in Altbauten sind weit verbreitet. Eigentümer hoffen, das Problem mit einer passenden Maßnahme schnell in den Griff zu bekommen - möglichst ohne das Gebäude aufwendig von außen freilegen zu müssen. Doch nicht jede Lösung passt zu jedem Gebäude. Woran lässt sich also erkennen, welcher Anbieter wirklich geeignet ist?Wer ein älteres Haus besitzt, kennt die typischen Anzeichen nur zu gut: feuchte Flecken an den Wänden, abblätternder Putz, verschimmelte Gegenstände und ein modriger Geruch im Keller. Alles, was sich Eigentümer wünschen, ist ein dauerhaft trockener, wieder nutzbarer Kellerraum. Genau hier liegt jedoch häufig die erste Fehlannahme. Viele Eigentümer gehen davon aus, dass sich Feuchtigkeitsprobleme mit einem bestimmten Standardverfahren beheben lassen. Tatsächlich können jedoch unterschiedliche Belastungen vorliegen. Neben seitlich eindringendem Wasser spielt vor allem aufsteigende Feuchtigkeit eine zentrale Rolle. Dabei zieht Wasser durch feine Poren im Mauerwerk nach oben. Ebenso entscheidend ist die Frage, ob lediglich Feuchtigkeit in das Bauteil eindringt oder tatsächlich Wasser am Gebäude ansteht. Denn je nach Belastung sind vollkommen unterschiedliche Abdichtungsverfahren erforderlich. Wer diese Faktoren nicht berücksichtigt, sucht leicht beim falschen Anbieter - und erhält im Zweifel eine Lösung, die nicht zur eigentlichen Ursache passt. Die Folge sind unnötige Kosten, verlorene Zeit und ein Problem, das weiterhin besteht. "Wer ein Standardverfahren ohne genaue Ursachenprüfung einsetzt, riskiert nicht nur zusätzliche Kosten - sondern steht am Ende oft wieder vor derselben feuchten Wand", erklärt Christian Babic von der ROCKTECS GmbH."Der entscheidende Schritt ist immer die saubere Analyse des Gebäudes und der tatsächlichen Feuchtigkeitsursache", so Christian Babic weiter. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich deshalb bewusst auf die nachträgliche Innenabdichtung im Bestand spezialisiert. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Sanierung älterer Gebäude und kennt die typischen Fehlerquellen aus der Praxis. Statt pauschaler Verfahren steht dabei stets die individuelle Betrachtung des jeweiligen Hauses im Mittelpunkt. Auf dieser Grundlage entwickelt das Team keine Standardlösung, sondern ein Vorgehen, das exakt zur jeweiligen Bausubstanz passt. Ziel ist es dabei nicht, lediglich die sichtbaren Symptome zu behandeln, sondern die Ursache der Durchfeuchtung nachhaltig zu beseitigen. Gleichzeitig legt Christian Babic großen Wert darauf, dass die einzelnen Schritte für Eigentümer nachvollziehbar bleiben und die Entscheidung für eine bestimmte Maßnahme transparent begründet wird.Warum die richtige Ursachenanalyse entscheidend ist und wie man seriöse Spezialisten erkenntDie entscheidende Frage ist nicht, ob ein Keller feucht ist, sondern warum. Denn erst wenn klar ist, wie die Feuchtigkeit ins Gebäude gelangt und wie sie sich im Mauerwerk verhält, lässt sich beurteilen, welche Maßnahme im konkreten Fall sinnvoll ist. Eine nasse Tiefgarage in Betonbauweise erfordert ein anderes Abdichtungskonzept als ein alter Keller aus Ziegelmauerwerk. Verfahren, die für Mauerwerk entwickelt wurden, lassen sich daher nicht ohne Weiteres auf Beton übertragen - und umgekehrt. Eine seriöse Analyse muss deshalb nicht nur das sichtbare Schadensbild, sondern auch Baustoff, Konstruktion und Art der Wasserbelastung berücksichtigen. Ohne diese Einordnung bleiben viele Lösungen oberflächlich. Maßnahmen werden unabhängig vom tatsächlichen Schadensbild eingesetzt und setzen nicht an der eigentlichen Ursache an. Genau hier liegt der Unterschied zwischen kurzfristigen Ergebnissen und einer dauerhaft funktionierenden Abdichtung.Daraus ergibt sich direkt, worauf es bei der Wahl des richtigen Anbieters ankommt. Ein seriöser Spezialist beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit einer strukturierten Analyse. Dabei werden Bauweise, Feuchtigkeitsverlauf und die geplante Nutzung des Kellers berücksichtigt, bevor überhaupt eine Maßnahme empfohlen wird. Im nächsten Schritt muss die vorgeschlagene Lösung nachvollziehbar erklärt werden: Warum funktioniert sie in diesem konkreten Gebäude? Welche Aufgabe übernimmt das Material im Mauerwerk? Und weshalb wurden alternative Verfahren ausgeschlossen? "Nicht das Verfahren ist entscheidend, sondern ob es zur jeweiligen Gebäudesituation passt", betont Christian Babic von der ROCKTECS GmbH. Anbieter, die genau das transparent begründen können, bieten Eigentümern eine deutlich höhere Sicherheit.Der richtige Anbieter: Was wirklich entscheidend istNicht jeder Handwerksbetrieb ist automatisch der richtige Ansprechpartner für feuchte Altbaukeller. Fehlt die Spezialisierung auf Mauerwerkstrockenlegung, Horizontalsperren und Innenabdichtung, stoßen selbst erfahrene Allround-Anbieter bei komplexen Feuchtigkeitsproblemen schnell an Grenzen, insbesondere dann, wenn die Innenabdichtung nur als Nebenleistung angeboten wird. Kritisch wird es vor allem dann, wenn ohne genaue Analyse direkt mit Maßnahmen wie Bohrungen oder Injektionsverfahren begonnen werden soll oder wenn Innenabdichtung lediglich als einfache Beschichtung dargestellt wird. Eine fachgerechte Lösung setzt jedoch nicht an der Oberfläche an, sondern im Mauerwerk selbst.Umso wichtiger ist es, im Gespräch gezielt nachzufragen. Entscheidend ist nicht der Preis, sondern ob ein Anbieter seine Empfehlung nachvollziehbar begründen kann: Warum funktioniert die vorgeschlagene Lösung im konkreten Gebäude? Wie wirkt das eingesetzte Material im Mauerwerk? Und welche Alternativen wurden geprüft? Auch die spätere Nutzung des Kellers spielt eine zentrale Rolle, da ein Lagerraum andere Anforderungen stellt als ein Wohn- oder Arbeitsbereich. "Ein Fachbetrieb sollte nicht einfach ein Standardprodukt verkaufen, sondern die Bauweise, den Feuchtigkeitsverlauf und die Nutzung des Kellers berücksichtigen. Nur so entstehen Lösungen, die langfristig funktionieren", betont Christian Babic von der ROCKTECS GmbH.Fehlt diese fachliche Einordnung, bleibt für viele Eigentümer unklar, woher die Feuchtigkeit tatsächlich kommt und welche Maßnahme sinnvoll ist. Genau aus dieser Unsicherheit heraus werden Entscheidungen häufig nicht auf Basis einer Analyse getroffen, sondern nach dem Prinzip der schnellen und vermeintlich einfachen Lösung. Typisch ist dann, dass zunächst Maßnahmen gewählt werden, die leicht zugänglich und schnell umsetzbar sind, etwa Leitungsprüfungen oder der Einsatz von Bautrocknern. Diese können im Einzelfall sinnvoll sein, setzen jedoch nicht an der eigentlichen Ursache der Durchfeuchtung an und ersetzen keine fundierte Analyse des Mauerwerks. Denn selbst intakte Leitungen schließen nicht aus, dass die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk selbst stammt. Bautrockner können die Raumluft kurzfristig entlasten, beheben jedoch weder aufsteigende Feuchtigkeit noch eine undichte Kellerwand. Die Wand zieht weiterhin Wasser nach - während gleichzeitig laufende Kosten entstehen.Wie die ROCKTECS GmbH vorgehtDie ROCKTECS GmbH setzt genau an diesem Punkt an: Ausgangspunkt ist immer eine detaillierte Analyse vor Ort. Dabei wird nicht nur der sichtbare Schaden betrachtet, sondern systematisch geprüft, wie stark die Feuchtigkeit ausgeprägt ist, wo sie in das Gebäude eintritt und wie sie sich im Mauerwerk verteilt. Je nach Ausgangssituation kommen unterschiedliche Mess- und Prüfverfahren zum Einsatz, um die Ursache möglichst präzise einzugrenzen und den Feuchtigkeitsverlauf im Gebäude nachvollziehbar zu machen.Auf dieser Grundlage entwickelt das Unternehmen keine pauschalen Lösungen, sondern individuell abgestimmte Abdichtungskonzepte, die gezielt zur jeweiligen Gebäudesituation passen. Statt einzelner Standardverfahren kommen unterschiedliche Ansätze zum Einsatz - abhängig davon, ob es sich beispielsweise um seitlich eindringende oder aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Ziel ist es, nicht nur die Symptome zu beseitigen, sondern die Ursache der Durchfeuchtung dauerhaft zu stoppen.Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die kontrollierte Umsetzung: Die Arbeiten werden mit eigenen Mitarbeitern durchgeführt, sodass die geplanten Maßnahmen fachlich präzise umgesetzt werden können. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass die Abdichtung zur späteren Nutzung des Kellers passt - ob als Lagerfläche, Hobbyraum oder hochwertig genutzter Bereich. So entsteht aus der Analyse Schritt für Schritt ein klar strukturierter Sanierungsprozess, der nicht auf kurzfristige Effekte abzielt, sondern auf eine nachhaltige Lösung des Problems. "Am Ende entscheidet nicht das Verfahren über den Erfolg, sondern das Verständnis für das Gebäude. Wer die Ursache nicht sauber analysiert, kann auch keine nachhaltige Lösung schaffen - egal, welche Maßnahme eingesetzt wird", so Christian Babic von der ROCKTECS GmbH abschließend.Sie kämpfen mit einem feuchten Keller, nassen Wänden oder aufsteigender Feuchtigkeit und wünschen sich eine fachgerechte und dauerhaft wirksame Abdichtungslösung? Dann melden Sie sich jetzt bei Christian Babic von der ROCKTECS GmbH (https://rocktecs.de/) und vereinbaren Sie einen kostenlosen Analysetermin!Pressekontakt:ROCKTECS GmbHVertreten durch den Geschäftsführer: Christian BabicE-Mail: info@rocktecs.deWebsite: https://rocktecs.de/Original-Content von: ROCKTECS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183006/6354212