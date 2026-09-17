Berlin (ots) -
Vom 27. Oktober bis 29. Oktober findet die zivil-militärische Kommunikationsübung "Mutuality / Reciprocity" 2026 (MURE 26) im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz statt.
Geplant wurde die Übung in Federführung durch das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium der Verteidigung sowie weiteren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BOS. Die Bundeswehr beteiligt sich u.a. mit Kräften des Unterstützungsbereichs der Bundeswehr, so etwa dem Feldjägerregiment 1 und des Landeskommandos Sachsen an der Übung.
Zweck der Übung ist die behördenübergreifende Einsatzkommunikation zur Bewältigung einer größeren Schadenslage, Handlungssicherheit der beteiligten Behörden, Organe und Einheiten im Umgang mit der behördlichen Einsatzkommunikation - insbesondere dem Digitalfunk BOS - zu fördern. Weitere Ziele sind die Leistungsfähigkeit der staatlichen Kommunikation zu stärken und das alle Beteiligten den zukünftigen Bedarf einer breitbandigen Einsatzkommunikation aufzeigen.
Die Übung steht unter dem übergreifenden Gesichtspunkt der zivil-militärischen Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommunen.
Am 29. Oktober 2026 findet auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz ein Besucher- und Medientag in Anwesenheit hoher Vertretender der Ministerien und von Behörden statt.
Pressekontakt:
Operatives Führungskommando der Bundeswehr
Presse- und Informationszentrum
Kurt-Schumacher-Damm 41
13405 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 4981-4555
E-Mail: OFKPresse@bundeswehr.org
Internet: www.bundeswehr.de
Original-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6354211
Vom 27. Oktober bis 29. Oktober findet die zivil-militärische Kommunikationsübung "Mutuality / Reciprocity" 2026 (MURE 26) im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz statt.
Geplant wurde die Übung in Federführung durch das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium der Verteidigung sowie weiteren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BOS. Die Bundeswehr beteiligt sich u.a. mit Kräften des Unterstützungsbereichs der Bundeswehr, so etwa dem Feldjägerregiment 1 und des Landeskommandos Sachsen an der Übung.
Zweck der Übung ist die behördenübergreifende Einsatzkommunikation zur Bewältigung einer größeren Schadenslage, Handlungssicherheit der beteiligten Behörden, Organe und Einheiten im Umgang mit der behördlichen Einsatzkommunikation - insbesondere dem Digitalfunk BOS - zu fördern. Weitere Ziele sind die Leistungsfähigkeit der staatlichen Kommunikation zu stärken und das alle Beteiligten den zukünftigen Bedarf einer breitbandigen Einsatzkommunikation aufzeigen.
Die Übung steht unter dem übergreifenden Gesichtspunkt der zivil-militärischen Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommunen.
Am 29. Oktober 2026 findet auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz ein Besucher- und Medientag in Anwesenheit hoher Vertretender der Ministerien und von Behörden statt.
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