Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund (GBP) verlor im Anschluss an die jüngste Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) spürbar an Boden, so die Experten von XTB.Obwohl der Leitzins wie erwartet bei 3,75% belassen worden sei, hätten die Signale der Notenbank nicht ausgereicht, um den GBP/USD-Kurs weiter anzutreiben. Für Devisenhändler zeige diese Entwicklung in den aktuellen Forex News eine klassische "Sell-the-Fact"-Reaktion: Da das Ergebnis weitgehend eingepreist gewesen sei, hätten Marktteilnehmer die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen genutzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de