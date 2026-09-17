Düsseldorf (ots) -Viele Unternehmen haben starke Verkäufer im Team - und wundern sich trotzdem über stagnierende Umsätze oder hohe Fluktuation im Vertrieb. Der Grund liegt häufig nicht im Können der Mitarbeiter. Zum einen fehlen in vielen Fällen klare Vertriebssysteme und einheitliche Prozesse. So wächst die Kluft zwischen Top-Performern und durchschnittlichen Verkäufern stetig. Zum anderen liegt der Fehler oft in der Führung. Fehlendes Coaching, unklare Ziele und mangelnde Entwicklung sorgen dafür, dass selbst talentierte Verkäufer ihr Potenzial nicht ausschöpfen.Guter Vertrieb hängt dabei nicht nur von einzelnen Top-Verkäufern ab. Viel wichtiger sind klare Abläufe und die richtige Führung des Vertriebsteams. Einheitliche Prozesse schaffen Orientierung, machen Erfolge reproduzierbar und geben Führungskräften die Grundlage, Leistung objektiv zu steuern und Mitarbeiter gezielt weiterzuentwickeln. Hier lesen Sie, warum starke Vertriebsteams nicht auf Zufall beruhen, welche Rolle Führungskräfte und Vertriebssysteme für nachhaltigen Erfolg spielen, welche Fehler viele Unternehmen vermeiden sollten und wie sich Vertriebsteams langfristig leistungsfähiger aufstellen lassen.Klare Strukturen machen Erfolg übertragbarIn vielen Unternehmen entwickelt jeder Verkäufer mit der Zeit seine eigene Arbeitsweise. Gespräche werden unterschiedlich vorbereitet, Einwände individuell behandelt und Informationen nach verschiedenen Maßstäben dokumentiert. Bei erfahrenen Mitarbeitern kann das funktionieren. Für das gesamte Team wird es jedoch schwierig, denn erfolgreiche Vorgehensweisen lassen sich kaum übertragen und Ergebnisse nur bedingt vergleichen.Ein funktionierendes Vertriebssystem schafft deshalb einen gemeinsamen Rahmen. Rollen und Übergaben sollten ebenso klar geregelt sein wie Routinen für Vorbereitung, Übung und Review. Hinzu kommen einheitliche Standards für Leitfäden, Einwandbehandlung, Preisargumentation und CRM-Dokumentation. Das Ziel ist, klare Abläufe festzulegen, an denen sich das ganze Team orientieren kann. Fehlt diese Grundlage, steigt die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern. Einarbeitungen dauern länger, Trainings verlieren im Alltag schnell ihre Wirkung und Forecasts werden unzuverlässiger. Führungskräfte müssen zudem immer wieder Einzelfälle lösen, für die eigentlich ein klarer Prozess notwendig wäre.Warum Top-Performer allein nicht genügenStarke Einzelverkäufer können solche Schwächen lange verdecken. Sie erreichen ihre Ziele häufig aufgrund jahrelanger Erfahrung und handeln in vielen Situationen intuitiv. So erkennen sie etwa schnell, wie ernst das Interesse eines Kunden ist oder welche Argumentation bei einem Einwand funktioniert. Dieses Wissen können sie jedoch nicht zwangsläufig systematisch weitergeben.Verlässt ein Top-Performer das Unternehmen, können deshalb neben Kundenbeziehungen auch erfolgreiche Vorgehensweisen und Umsatzpotenzial verloren gehen. Nachhaltiger ist es, dieses Wissen für das gesamte Team nutzbar zu machen. Gemeinsame Standards sorgen dafür, dass erfolgreiche Methoden nicht an einzelne Personen gebunden bleiben. Gleichzeitig machen klare Verantwortlichkeiten und vergleichbare Abläufe Ergebnisse besser planbar.Führung bedeutet Entwicklung statt MikromanagementDamit solche Strukturen tatsächlich funktionieren, braucht es Führung. Sie gibt Takt, Qualität und Fokus vor, schafft verbindliche Routinen und bewertet Leistung anhand nachvollziehbarer Kriterien. Das bedeutet jedoch nicht, jeden Arbeitsschritt zu kontrollieren. Ziele und Konsequenzen sollten klar sein, während der Weg dorthin möglichst viel Eigenverantwortung zulässt.Gleichzeitig benötigen Mitarbeiter unterschiedliche Entwicklungsimpulse. Einsteiger brauchen zunächst Grundlagen und Sicherheit, während erfahrene Verkäufer eher an Feinheiten arbeiten oder neue Herausforderungen übernehmen können. Bei Mitarbeitern im Mittelfeld gilt es dagegen häufig, konkrete Schwächen zu identifizieren. Top-Performer können zudem als Mentoren dazu beitragen, erfolgreiche Vorgehensweisen im Team zu verankern.Coaching sollte deshalb nicht unabhängig vom Leistungsstand erfolgen. Entscheidend ist, herauszufinden, was den jeweiligen Mitarbeiter tatsächlich daran hindert, bessere Ergebnisse zu erzielen.Den tatsächlichen Engpass behebenBleibt die Leistung hinter den Erwartungen zurück, reagieren Unternehmen häufig mit höheren Aktivitätsvorgaben. Mehr Anrufe, Termine oder Angebote helfen jedoch wenig, wenn nicht die Aktivität, sondern Fähigkeiten oder Prozesse das Problem sind.Wer regelmäßig an Einwänden oder der Preisargumentation scheitert, braucht beispielsweise gezielte Unterstützung in diesen Bereichen. Werden gute Kontakte dagegen nicht konsequent weiterbearbeitet, kann der Engpass im Verhalten oder im Prozess liegen. Erst wenn die Ursache feststeht, lässt sich die passende Entwicklungsmaßnahme bestimmen.Dabei reicht ein einmaliges Training meist nicht aus. Kurze, regelmäßige Übungssequenzen über mehrere Wochen erleichtern es, neue Vorgehensweisen im Arbeitsalltag zu verankern. Ein klarer Entwicklungszeitraum mit festen Meilensteinen und Kennzahlen macht zudem sichtbar, ob sich die Leistung verbessert und wo nachgesteuert werden muss.Aus Einzelstärke wird TeamleistungLangfristig sollte der Vertriebserfolg nicht davon abhängen, dass einige Ausnahmetalente regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Entscheidend ist, ob das gesamte Team verlässlich Leistung erbringen kann.Klare Prozesse machen erfolgreiche Vorgehensweisen übertragbar und schaffen die Grundlage für planbare Ergebnisse. Wirksame Führung sorgt wiederum dafür, dass Mitarbeiter entsprechend ihres Leistungsstands entwickelt werden. So verringert sich die Kluft zwischen Top-Performern und dem restlichen Team - und aus der Stärke einzelner Verkäufer entsteht eine leistungsfähige Vertriebsorganisation.Über Sebastian Berg:Sebastian Berg ist CEO und Inhaber der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH. Innerhalb von elf Jahren entwickelte er sich vom Junior-Mitarbeiter an die Unternehmensspitze und übernahm das Beratungsunternehmen von Gründer Andreas Buhr. Als Experte für strategische Vertriebsführung begleitet er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei der nachhaltigen Transformation ihrer B2B-Vertriebsorganisationen. 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