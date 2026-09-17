Herne (ots) -Rohstoffe werden für Wirtschaft und Industrie wichtiger. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Kupfer, Stahl, Aluminium und anderen Metallen. Ein Teil dieser wertvollen Materialien befindet sich mitten in unserem Alltag. Alte Leitungen, Heizkörper, Maschinen oder Fahrzeugteile verlieren zwar ihren ursprünglichen Zweck, nicht ihren Rohstoffwert. Genau an diesem Punkt gewinnen Schrottabholung und Recycling an Bedeutung. Sie führen vorhandene Metalle zurück in den Kreislauf und machen aus ausgedientem Material nutzbare Rohstoffe.Rohstoffknappheit und steigender BedarfRohstoffknappheit heißt nicht, dass ein Rohstoff ausgeht. Engpässe entstehen aus verschiedenen Gründen.Eine hohe Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot. Fehlende Minen und Anlagen bremsen die Versorgung. Kriege, Handelsstreit und Exportgrenzen erhöhen das Risiko. Wie viel davon im Boden steckt, entscheidet nicht über die Versorgung. Abbau, Transport und Verarbeitung bestimmen die verfügbare Menge. Der Umbau der Energieversorgung braucht viele Metalle. Neue Stromnetze benötigen große Mengen an Material. Elektroautos und Speicher erhöhen den Bedarf an Rohstoffen für Batterien. Windräder, Motoren und Geräte benötigen Metalle.Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet in ihren Szenarien bis 2040 mit einer höheren Nachfrage nach mehreren wichtigen Rohstoffen. Bei Lithium fällt der erwartete Anstieg stark aus. Kupfer, Graphit, Nickel und Seltene Erden stehen im Fokus. Diese Werte sind keine sichere Vorhersage. Technik, Werkstoffe und Wirtschaftslage verändern den Bedarf. Neue Minen entstehen über einen langen Zeitraum. Vor dem Abbau stehen Suche, Planung, Finanzierung, Genehmigungen und Bau. Anlagen für die Verarbeitung benötigen lange Vorlaufzeiten.Kupfer gewinnt an BedeutungKupfer spielt bei der Elektrifizierung eine wichtige Rolle. Das Metall steckt in Kabeln, Stromnetzen, Häusern, Autos, Maschinen und Motoren. Der Ausbau der Stromnetze erhöht den Bedarf. Die IEA erwartet in ihren Szenarien eine höhere Nachfrage nach Kupfer.Für 2035 zeigt eine Berechnung der IEA eine mögliche Lücke zwischen Bedarf und geplantem Angebot. Die Berechnung beschreibt keinen vollständigen Mangel an Kupfer. Neue Minen, Recycling und Veränderungen der Nachfrage beeinflussen die Entwicklung. Kupfer wird damit zu einem wichtigen Faktor für die Rohstoffversorgung.Lieferketten und Deutschlands RohstoffversorgungMit dem Abbau ist die Versorgung noch nicht gesichert. Vom Abbau bis zum fertigen Produkt ist es ein langer Weg. Nach dem Abbau folgen Trennung, Reinigung, Transport und Verarbeitung. Am Ende entsteht ein Werkstoff für Kabel, Motoren oder andere Produkte. Der Ausfall einer wichtigen Station belastet die gesamte Lieferkette. Bei einigen Rohstoffen konzentriert sich die Verarbeitung auf wenige Länder. Die IEA nennt bei mehreren Stoffen einen hohen Anteil Chinas.Deutschland besitzt eine starke Industrie. Autohersteller, Maschinenbauer, Bauunternehmen und Firmen aus der Elektrobranche brauchen viele Metalle und andere Rohstoffe. Ein großer Teil stammt aus dem Ausland. Einfuhren sichern die Produktion. Eine starke Abhängigkeit von einem Lieferland erhöht das Risiko. Ausfälle treffen die Lieferkette schnell. Handelsstreit und Exportgrenzen belasten die Versorgung.Für Firmen drohen höhere Kosten, längere Lieferzeiten und Störungen der Produktion. Auswirkungen auf Verbraucherpreise hängen von Preisen, Verträgen, Vorräten und Wettbewerb ab.Europa reagiert auf VersorgungsrisikenEuropa will seine Abhängigkeit von einzelnen Rohstofflieferanten verringern. Bis 2030 strebt die EU bei der eigenen Förderung einen Anteil von mindestens zehn Prozent des jährlichen Bedarfs an. Bei der Verarbeitung liegt das Ziel bei mindestens 40 Prozent. Für Recycling gilt ein Wert von mindestens 25 Prozent. Das EU-Ziel begrenzt den Anteil eines Staates außerhalb der EU auf 65 Prozent des jährlichen Bedarfs. Diese Grenze gilt für eine wichtige Stufe der Verarbeitung.Die Zahlen sind Ziele für 2030 - erreicht sind sie noch nicht. Sie entsprechen nicht dem heutigen Stand. Deutschland setzt auf eine sichere Versorgung. Der Rohstofffonds fördert Projekte für Abbau, Verarbeitung und Recycling wichtiger Rohstoffe.Recycling stärkt die RohstoffversorgungViele Rohstoffe stecken in Dingen, die wir täglich nutzen. Häuser, Fahrzeuge, Kabel, Maschinen und alte Geräte enthalten wertvolle Metalle. Nach ihrer Nutzung werden geeignete Materialien gesammelt, getrennt und aufbereitet. So entstehen Rohstoffe für eine neue Verwendung. Recycling schont Ressourcen und verringert den Bedarf an neu gewonnenem Material.Schrottabholung führt Altmetalle in die VerwertungVor dem Recycling steht die Sammlung. An diesem Punkt beginnt die Schrottabholung. Beim Umbau fallen alte Heizkörper, Rohre und Kabel an. In Werkstätten sammeln sich Metallreste. Firmen tauschen Maschinen oder Motoren aus. Eine Schrottabholung sammelt geeignete Altmetalle und führt sie der Verwertung zu. Fachbetriebe übernehmen Trennung und Aufbereitung.Schrottankauf Exclusiv (https://www.schrottankauf-exclusiv.de/) erfasst diese Materialien. Das Unternehmen holt Schrott bei privaten Haushalten, Handwerksbetrieben und Firmen ab. Geeignete Metalle gelangen in die Verwertung. Was mit dem Schrott geschieht, hängt vom Metall und seinem Zustand ab.Städte werden zu RohstofflagernUnsere Städte sind zu Rohstofflagern geworden. Kupfer steckt in Leitungen. Stahl steckt in Häusern, Autos und Maschinen. Aluminium findet sich in Fahrzeugen, Fassaden und zahlreichen Produkten. Während der Nutzung bleiben diese Stoffe gebunden. Umbau, Abriss oder Austausch setzen die Materialien frei. Ein Teil der Rohstoffe von morgen steckt heute in Gebäuden, Fahrzeugen und Anlagen.Recycling löst nicht jedes ProblemRecycling deckt den Rohstoffbedarf nicht vollständig. Weltweit entstehen neue Stromnetze, Häuser, Autos und Anlagen. Der Ausbau erzeugt zusätzlichen Bedarf. Metalle bleiben über Jahrzehnte in Gebrauch. Ein Kupferrohr steckt lange in einem Haus. Stahl bleibt lange in einem Bauwerk. Während der Nutzung steht das Material nicht für Recycling bereit. Sammlung und Verarbeitung führen zu Materialverlusten.Neue Rohstoffe bleiben notwendig. Recycling ergänzt die Förderung und nutzt vorhandenes Material. Eine sichere Versorgung braucht stabile Lieferketten, sparsamen Materialeinsatz, langlebige Produkte und gutes Recycling.Altmetall behält seinen RohstoffwertRohstoffknappheit betrifft Minen und vorhandene Metallbestände. Das Thema reicht bis in Keller, Häuser, Werkstätten und Firmen. Ein alter Heizkörper löst kein weltweites Versorgungsproblem. Ein Stück Kupferkabel beendet keine Abhängigkeit von Einfuhren. Große Mengen solcher Materialien bilden eine wichtige Rohstoffquelle. Schrottabholung und Recycling führen Metalle zurück in den Kreislauf. Gewonnene Rohstoffe bleiben nutzbar.Ein Gegenstand verliert seinen Zweck. Das Metall behält seinen Wert.Pressekontakt:Schrottankauf ExclusivHamza El-LahibDeutsche Straße 844649 HerneTelefon: 0152 37147607E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.deWebseite: https://www.schrottankauf-exclusiv.de/Original-Content von: Schrottankauf Exclusiv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183432/6354232