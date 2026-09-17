Mainz (ots) -Intendant Norbert Himmler: "Wir brauchen starke Partnerschaften, technologische Innovation und eine vielfältige Produktionslandschaft."Enger Austausch für neue Impulse: Bereits zum zwölften Mal hat das ZDF zum Tag der Produzentinnen und Produzenten eingeladen. Rund 450 Teilnehmende hatten sich für den Branchen-Austausch am Donnerstag, 17. September 2026, in Berlin zusammengefunden. Auch in diesem Jahr präsentierten Intendant Dr. Norbert Himmler, Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, Chefredakteurin Bettina Schausten sowie Dr. Florian Kumb, Direktor Audience, die Programmstrategie des ZDF."In einer Medienwelt, die zunehmend von globalen Plattformen geprägt wird, reicht es nicht mehr aus, gute Inhalte zu produzieren. Wir müssen gemeinsam gestalten, wie diese Inhalte ihr Publikum erreichen und sichtbar bleiben. Dafür brauchen wir starke Partnerschaften, technologische Innovation und eine vielfältige Produktionslandschaft", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.Im Fokus des Austauschs stand die wirtschaftliche Situation der Produktionsbranche. Steigende Kosten, veränderte Marktbedingungen und weiterhin unsichere finanzielle Rahmenbedingungen erhöhen den Transformationsdruck auf viele Produktionsunternehmen. Vor diesem Hintergrund bekräftigte das ZDF seine Rolle als verlässlicher Partner der Produktionswirtschaft. Intendant Dr. Norbert Himmler betonte die besondere Verantwortung des ZDF als größter Einzelauftraggeber der deutschen Film- und Fernsehbranche. Eine vielfältige, unabhängige und wirtschaftlich starke Produktionslandschaft sei eine zentrale Voraussetzung für kreative Vielfalt, publizistische Qualität und die Zukunft des Medienstandorts Deutschland.Austausch in 18 Workshops aus vielen Bereichen der ZDF-FamilieDarüber hinaus diente die Veranstaltung erneut dem gemeinsamen Austausch über aktuelle Projekte, zukünftige Vorhaben und die weitere Zusammenarbeit. Insgesamt 18 Workshops aus nahezu allen Bereichen der ZDF-Familie boten Raum für konstruktive Gespräche. Im Fokus standen in diesem Jahr unter anderem neue programmliche Perspektiven für junge Zielgruppen, aktuelle Entwicklungen in der fiktionalen Auftrags- und Koproduktionslandschaft sowie Anforderungen und Notwendigkeiten in den Bereichen Dokumentation, Reportage, Investigativ und Real Life. Weitere Workshops beschäftigten sich mit Fragen der Distribution und Sichtbarkeit von Inhalten, den Chancen künstlicher Intelligenz in Entwicklung und Produktion, europäischen Kooperationen sowie der Weiterentwicklung gemeinsamer Produktionsprozesse.Mit mehr als 800 Millionen Euro pro Jahr ist das ZDF der größte Einzelauftraggeber der Kreativwirtschaft in Deutschland. Seit 2015 lädt das ZDF jährlich zum Tag der Produzentinnen und Produzenten ein. Die Veranstaltung ist Bestandteil der Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/tagderproduzentinnenundproduzenten) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie auf der Corporate Website des ZDF: Produktions- und Kreativwirtschaft (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/produktions-und-kreativwirtschaft/uebersicht-kreativwirtschaft-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354245