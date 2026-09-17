Während Konkurrenten wie Toyota und Nissan vom Hybrid-Boom profitieren, bleibt GM fast komplett außen vor. Stattdessen liefert der Autobauer jetzt Raketenteile an Lockheed Martin, die Börse reagiert prompt positiv. Die Aktie von General Motors ist am Donnerstag im frühen Handel um über drei Prozent gestiegen, nachdem Lockheed Martin mitgeteilt hatte, der Automobilhersteller habe mit der Lieferung von Komponenten für dessen Patriot-Raketenabwehrsystem begonnen. General Motors habe bereits am 28. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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