Meta will ab 2027 eigene KI-Chips im großen Stil einsetzen und dadurch Milliarden bei der Infrastruktur sparen. Parallel startet mit Meta One ein neues Abo-Modell für KI-Dienste. BofA bleibt bei Kaufempfehlung. Meta setzt beim Ausbau seiner KI-Infrastruktur zunehmend auf eigene Hardware. Laut einem Bloomberg-Bericht, auf den sich die Bank of America beruft, plant der Facebook-Mutterkonzern für die erste Jahreshälfte 2027 den Einsatz der dritten MTIA-Chipgeneration, intern Arke genannt. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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