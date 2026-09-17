Ein Update hat eine wichtige Funktion in Excel lahmgelegt. Seither können User:innen keine Inhalte mehr kopieren und einfügen. Bis zu einem Fix durch Microsoft gibt es immerhin einige Workarounds, die Betroffene probieren können. Excel gehört für zahlreiche Menschen zum Arbeitsalltag. Da ist es umso ärgerlicher, wenn das Tabellen-Tool von Microsoft nicht richtig funktioniert. Und damit ist nicht der Fehler in Excel gemeint, der seit Jahrzehnten im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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