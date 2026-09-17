Stuttgart (ots) -Stuttgart. Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks ist heute, am 17. September 2026, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen und hat damit seine fünfjährige Amtszeit 2026 - 2031 offiziell begonnen.Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks und trägt der Vielfalt der Meinungen in der Bevölkerung Rechnung. Seine Mitglieder kommen daher aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Wirtschaft, Religion, Kultur, Bildung, Naturschutz, Sport oder Politik. Zu den Aufgaben des Rundfunkrats gehören die Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der für die Angebote geltenden Grundsätze und Richtlinien. Zudem berät er den Intendanten in allgemeinen Programmangelegenheiten. Er wählt außerdem acht sachverständige Mitglieder des Verwaltungsrats des SWR.Der neu zusammengesetzte Rundfunkrat nimmt seine Arbeit auf Grundlage des novellierten SWR-Staatsvertrags auf, der am 1. September 2025 in Kraft getreten ist und eine wichtige Reform der Gremien vorsieht.So wurde die Zusammensetzung des Rundfunkrates im Hinblick auf die entsendeberechtigten Organisationen durch den Gesetzgeber an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst.Neu hinzugekommen sind unter anderem drei Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation im Alter von 18 bis 29 Jahren. Darüber hinaus wurden weitere gesellschaftliche Gruppen neu berücksichtigt. Beispielsweise entsenden die Lesben- und Schwulenverbände und die Digitalwirtschaft nun jeweils ein Mitglied.Mit der Strukturreform geht auch eine Verkleinerung des Gremiums einher: So besteht der Rundfunkrat des SWR statt wie bisher aus 74 Mitgliedern künftig aus insgesamt 57 Mitgliedern: 33 Mitglieder aus Baden-Württemberg und 17 Mitglieder aus Rheinland-Pfalz sowie sieben weitere Mitglieder, die aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz entsandt werden. Zum Start der siebten Amtsperiode hat der Rundfunkrat aktuell 52 Mitglieder. Hintergrund ist, dass der Landtag von Baden-Württemberg derzeit weniger Mitglieder als staatsvertraglich vorgesehen, benannt hat. Außerdem sind noch drei Sitze von verschiedenen Entsendeorganisationen vakant.Mit dieser umfassenden Strukturreform soll die Aufsicht gestärkt und professionalisiert werden. Eine qualitativ hochwertige und effiziente Aufsicht wird dadurch sichergestellt.In seiner konstituierenden Sitzung hat der Rundfunkrat René Nohr zum Vorsitzenden sowie Sarina Pfründer zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden und Dr. Susanne Ganster zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt."Ich freue mich darauf, die Arbeit des Rundfunkrats in seiner neuen Zusammensetzung gemeinsam zu gestalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor großen Herausforderungen, umso wichtiger sind starke, unabhängige und vielfältig besetzte Gremien. Wir wollen den SWR konstruktiv begleiten, seinen Programmauftrag kritisch und verantwortungsvoll im Blick behalten und uns für ein ausgewogenes und vielfältiges Angebot einsetzen. Dabei ist es wichtig, unsere Aufsichtsfunktion effizient und transparent auszuüben, um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und insbesondere den SWR als regional verankertes Medienunternehmen im Südwesten zu stärken."René Nohr, Vorsitzender SWR Rundfunkrat"Ein starker Rundfunkrat ist Voraussetzung für einen starken SWR. Die Mitglieder vertreten die Stimme der Gesellschaft, kontrollieren unsere Arbeit kritisch und begleiten sie zugleich konstruktiv. Gemeinsam mit einer unabhängigen, professionell arbeitenden Aufsicht können wir unseren Auftrag bestmöglich erfüllen - und das Vertrauen der Menschen im Südwesten Tag für Tag neu verdienen."Kai Gniffke, IntendantZur Erfüllung seiner Aufgaben bildet der Rundfunkrat nach § 12 der SWR-Hauptsatzung acht eigene Ausschüsse sowie einen gemeinsamen Ausschuss mit dem Verwaltungsrat. Die Ausschüsse des Rundfunkrats konstituieren sich am 17. und 18. September.Hinweis: Der Onlineauftritt der SWR-Gremien (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fgremien%2Findex.html&data=05%7C02%7CSilvia.Kuebel%40swr.de%7Cfa0c6fb7f9514dac3ae908df14c06b6c%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639252488848704276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DkRCjaypbeQi2tCp20BV8p2V8fBE7RsVeyA8khBY%2FKU%3D&reserved=0) befindet sich gerade im Umbau. Die aktualisierte Seite wird zeitnah veröffentlicht.PressekontaktGremiengeschäftsstelle SWRJürgen GruhlerE-Mail: Gremiengeschaeftsstelle@SWR.deOriginal-Content von: SWR Gremien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158807/6354247