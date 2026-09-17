Generative KI automatisiert längst mehr als nur digitale Workflows. Im hart umkämpften japanischen Einzelhandel lagern erste Marktführer die Konzeption neuer Lebensmittel an Algorithmen aus, verwenden dabei aber zwei fundamental unterschiedliche Strategien. In den japanischen Convenience-Stores, lokal als Konbinis bekannt, herrscht ein konstanter und harter Wettbewerb um die begrenzte Aufmerksamkeit der Kund:innen. Zehntausende dieser kleinen Supermärkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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