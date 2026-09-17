Die Deutsche Umwelthilfe hat vor dem Oberlandesgericht Hamm Klage gegen den Wohnungskonzern Vonovia eingereicht. Streitpunkt ist die gängige Praxis, Mieter vor der Installation eines Balkonkraftwerks eine Gestattungsvereinbarung unterzeichnen zu lassen. Rechtlich ist das nach aktueller Gesetzeslage umstritten.Der Wohnungskonzern Vonovia steht vor einem Rechtsstreit um Balkonkraftwerke. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat beim Oberlandesgericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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