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Zhou Jianjun von Huawei: Entwicklung einer netzinteraktiven AIDC-Lösung zur Maximierung der Token pro Watt



17.09.2026 / 16:25 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Die "Green Energy Development Conference & International Digital Energy Expo 2026" wurde in Shenzhen eröffnet. Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Leiter des Bereichs Globales Marketing, Vertrieb und Service bei Huawei Digital Power, nahm an der Eröffnungsfeier teil und stellte im Rahmen der Präsentation der wichtigsten Branchenerrungenschaften die netzgekoppelte KI-Rechenzentrumslösung (AIDC) von Huawei vor. Diese Lösung zielt darauf ab, die neuen Herausforderungen im Bereich der Strombeschaffung, der Stromversorgung mit hoher Dichte, der Wärmeableitung mit hoher Dichte sowie der komplexen Bereitstellung, des Betriebs und der Wartung beim Aufbau von AIDC-Systemen im Zeitalter der KI zu bewältigen, indem die Synergie zwischen Rechenleistung und Stromverbrauch auf Systemebene genutzt wird, um die Anzahl der Token pro Watt zu maximieren. Die Ära der "Token Factory": Rechenleistung und Stromversorgung sind eng miteinander verknüpft Die weltweite KI-Branche schreitet zügig voran - von der Forschung und Entwicklung hin zum großflächigen Einsatz. Die schnelle Iteration großer Modelle und die stark steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen führen zu einem exponentiellen Anstieg des Token-Verbrauchs. Als Grundeinheit für die Inanspruchnahme, Nutzung und Abrechnung von KI-Diensten gewinnen Token zunehmend an Wert. Große globale Technologieunternehmen, Netzbetreiber, Cloud-Dienstleister und Energieunternehmen stocken ihre Investitionen in die KI-Infrastruktur deutlich auf. Die Leistung der AIDC-Standorte reicht von herkömmlichen Megawatt bis hin zu Hunderten von Megawatt oder sogar Gigawatt. Die Stromversorgung, die Energieversorgung und die Kühlung in Rechenumgebungen mit hoher Dichte, die Fähigkeiten in den Bereichen Lieferung, Betrieb und Wartung sowie die Baugeschwindigkeit sind zu neuen Herausforderungen beim Bau von AIDC-Anlagen geworden. Zhou Jianjun erklärte: "Strom ist für die Datenverarbeitung unverzichtbar. Heute, im Zeitalter der KI, können das Hochfahren, das Abschalten und Lastschwankungen eines großen AIDC-Campus den Netzbetrieb beeinträchtigen." Er betonte, dass sich mit dem kontinuierlichen Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien auch das Stromnetz selbst weiterentwickelt, wobei die lokale Netzstabilität abnimmt und die Schwankungen sowie die Unsicherheit zunehmen. Zukünftige AIDCs müssen sich nicht nur an schwache Netze anpassen und bei Netzschwankungen einen stabilen Betrieb gewährleisten, sondern auch das Netz unterstützen und zu einem wichtigen "netzfreundlichen" Knotenpunkt werden. Daher ist die Integration von Erzeugung, Netz, Last und Speicherung zu einer unvermeidlichen Entscheidung für die Entwicklung von AIDC geworden. "3+1" - Eine Neudefinition einer netzinteraktiven AIDC-Lösung auf Systemebene Huawei schlägt eine Neudefinition des "3+1"-Systems in drei Bereichen - Watt (Elektrizität), Bit (Digital) und Wärme (Thermik) - sowie ein entsprechendes Konstruktionsmodell vor, um eine netzinteraktive AIDC-Lösung zu entwickeln. Der Kern der Neudefinition lautet wie folgt: Watt (Elektrizität): Der Übergang von einem stabilen Stromverbrauch zur Unterstützung des Stromnetzes. Im Bereich Erzeugung, Netz und Speicherung verbessert Huawei die Anpassungsfähigkeit der AIDC-Anlage an schwache Stromnetze und große Lastschwankungen durch netzbildende Regelung und die Synergie mit Energiespeichern. Die von Huawei auf den Markt gebrachte FusionSolar-Serie - die branchenweit ersten 1000-V-Wechselrichter mit Netzformungsfunktion - und die weltweit erste 1000 V Smart String Grid Forming ESS Platform LUTERRA haben die Netzformungsfähigkeit erneuerbarer Energien erheblich gesteigert. Auf der Lastseite entwickelt Huawei einen integrierten, netzbildenden Energierouter auf Basis der Solid-State Transformer-Technologie (SST). Darüber hinaus ist Huawei der erste Anbieter der Branche, der den vom Shanghai Electrical Apparatus Research Institute durchgeführten Breitband-Schwingungsdämpfungstest bestanden hat, wodurch sich USV-Anlagen im Zeitalter von AIDC von einer "zuverlässigen Stromversorgung" zu einer "netzfreundlichen" Lösung weiterentwickeln. Wärme (thermisch): von der "Zuverlässigkeit einzelner Komponenten" zur "Zuverlässigkeit des gesamten Systems". Der Schlüssel zur AIDC-Flüssigkeitskühlung liegt nicht nur in der Kühlung selbst, sondern auch in der Steuerbarkeit; nicht nur in der Zuverlässigkeit einzelner Komponenten, sondern in der Zuverlässigkeit des gesamten Systems - von den Chips bis hin zu den Kühlquellen. Die Thermal Management Unit (TMU) von Huawei und das AI-gestützte Flüssigkeitskühlsystem im MW-Bereich setzen neue Maßstäbe für hochzuverlässige Kühlung in der AIDC-Branche. Bit (digital): vom "passiven Betrieb und der passiven Instandhaltung" hin zu "proaktiver Erfassung". AI-Fähigkeiten werden genutzt, um Betriebsabläufe neu zu gestalten, wodurch AIDC eine proaktive Erfassung, Optimierung und Absicherung ermöglicht. Konstruktionsmodell: vom "traditionellen Ingenieurwesen" hin zur "Produktisierung und Vorfertigung". AIDC kann sich nicht mehr ausschließlich auf traditionelle ingenieurtechnische Methoden verlassen. Durch Produktisierung, Vorfertigung und Modularisierung verlagert Huawei die Komplexität in die Fabrik, überlässt den Kunden die Einfachheit und beschleunigt die Einführung von Rechenkapazitäten. Innovation auf Systemebene für die nächste Generation von AIDC Die netzgekoppelte AIDC-Lösung von Huawei ist keine Innovation auf Einzelproduktebene, sondern eine End-to-End-Lösung, die auf Innovationen auf Systemebene basiert. Ihr Kernwert ist klar und überzeugend: Gewährleistung eines stabilen Betriebs der hochwertigen Rechenleistung mit hoher Zuverlässigkeit, Erzeugung von mehr Token pro Watt bei hoher Energieeffizienz, schnellere Bereitstellung von Rechenleistung durch zügige Bereitstellung sowie Unterstützung des Stromnetzes durch netzfreundliche Funktionen, obwohl es sich um eine große Last handelt. Zhou Jianjun sagte: "Künstliche Intelligenz läutet eine neue Ära der Industrie ein. Als Reaktion auf die Chancen, die sich aus dem Wandel der AIDC-Branche ergeben, integriert Huawei digitale Technologien, Leistungselektronik, Wärme- und Energiespeichermanagement tiefgreifend und konzentriert sich auf das neue Stromversorgungssystem sowie die Kernbereiche der AIDC-Branche, um umfassende Kompetenzen in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Netzbildung und Netzanbindung, Stromversorgung für Hochleistungsrechner, Flüssigkeitskühlung sowie die Synergie zwischen Rechenleistung und Stromversorgung aufzubauen. Huawei ist bereit, mit Kunden und Partnern weltweit zusammenzuarbeiten, um die AIDC-Branche in Richtung einer hochwertigen, nachhaltigen und innovativen Entwicklung voranzutreiben, damit mit jedem Watt mehr Token erzeugt werden können und das KI-Zeitalter weiter vorangetrieben wird." 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